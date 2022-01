A NATO-csapatok kivonását követeli az egykori szocialista országokból az orosz külügyminiszter

A NATO vonja ki minden csapatát Bulgáriából, Romániából és a többi volt szocialista kelet-európai országból, amely 1997 után csatlakozott a katonai szövetséghez, tette teljesen egyértelművé Oroszország követelését az orosz külügyminisztérium honlapján közölt kérdezz-felelelkjében Szergej Lavrov külügyminiszter. A kérés abszurditását talán leginkább azzal jellemezhetnénk, hogy a "NATO minden alakulatába" ezeknek az országoknak a saját hadseregei is beletartoznak, tekintettel arra, hogy ezek az országok maguk is a NATO tagjai.

Szergej Lavrov Fotó: SERGEY GUNEEV/Sputnik via AFP

Lavrov követelése nem meglepetés, mint már a múlt heti orosz-amerikai-európai egyeztetéseket felvezető cikkünkben írtuk, Vlagyimir Putyin állt elő ezzel tavaly decemberben, még ha nem is ennyire egyértelműen, de mégis félreérthetetlenül fogalmazva. Lavrov most teljesen egyértelművé tette, hogy Oroszország a NATO bővítése előtti, 1997-es állapotokhoz szeretne visszatérni, amikor a volt szocialista országok még nem voltak tagjai a szövetségnek. Vagyis, bár itt NATO-alakulatok kivonásáról beszél, lényegében azt követeli, hogy zárják ki a NATO-ból a kelet-európai országokat, köztük bizony Magyarországot is.

Lavrov a minisztériuma honlapján megjelent interjúban Bulgáriát és Romániát említette név szerint. A bolgár miniszterelnök, Kiril Petkov már reagált is: "Bulgária szuverén ország, maga döntött már régen arról, hogy a NATO tagja legyen. És mi magunk döntünk arról is, hogyan szervezzük meg országunk védelmét, a partnereinkkel együttműködve". (Via Financial Times)