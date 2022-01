Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) most lezárult vizsgálata szerint is csalás volt az a közbeszerzés 2015-ben, melyben 9 milliárd forint EU-s támogatásból vásárolt a magyar állam CT- és röntgengépeket, ezért a támogatás visszakövetelésére tettek javaslatot Brüsszelnek - számolt be Hadházy Ákos független képviselő Facebookon.



CT-készülák egy diagnosztikai központban. A kép illusztráció. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Az ügy részleteiről Hadházy már 2016-ban beszámolt. „Az egészen primitíven és nyíltan zajló csalás lényege az volt, hogy néhány "csomagoló cég" (akik a nyugati orvosi eszközöket “átcsomagolják”, majd tesznek rá egy két-háromszoros árcédulát) kartellezve, dupla áron adta a CT- és röntgenkészülékeket egy 9 milliárdos projektben egy sor magyar kórháznak” - írja.



A Gazdasági Versenyhivatal 2016-ban kezdte vizsgálni a pályázathoz tartozó közbeszerzéseket, míg végül 2020 januárjában 1,6 milliárd forintos bírságot szabott ki 21 cégre. A GVH többek között megállapította, hogy Maróth Gáspár (Orbán egykori tanácsadója, ma a kormány ezermilliárdos fegyverbeszerzéseit koordinálja) is részt vett az üzletben. 2018-ban Sarkadi Zsolt is foglalkozott a csalással Tízmilliárdokat adott az EU, hogy jobb legyen a magyar egészségügy, de ezt is szétlopták című TLDR cikkében.

A rendőrség viszont csak akkor indított nyomozást az ügyben, amikor az OLAF-nál is vizsgálat indult.