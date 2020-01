Több mint 1,6 milliárdos bírságot szabott ki a GVH az egyik legnagyobb egészségügyi kartellügyben

Lezárult a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2016 óta tartó vizsgálata, amiben a 2015-ös, „Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” nevű EU-s pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásokat vizsgálta. Azaz egész pontosan azt, hogy kartelleztek-e a piacon működő gyártók és forgalmazók a pályázaton. A GVH döntésében összesen több mint 1,6 milliárd forintnyi bírságot szabott ki a Siemens Healthcare Kft.-re, a Siemens Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-re, a GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft.-re, a PHILIPS Magyarország Kft.-re, a HOGE Orvosi Műszer Kft.-re, a Premier G. Med Kft.-re, az Euromedic Technology Kft.-re, a már felszámolás alatt álló Chemium Zrt.-re, a Medirex Zrt.-re, valamint a Mediszer Kórháztechnika és Kereskedelmi Kft.-re.

Hogy csak rájuk, az meglepetés, az eljárás megindításáról szóló 2016-os közleményben ugyanis a GVH még a piacon tevékenykedő összes céget nevesítette, mint a kartell potenciális résztvevőit. Ez összesen 21 cég, és ezek több mint feléről nem sikerült bizonyítani, hogy ténylegesen részt vettek volna a piac és az EU-s pénz felosztásában. A

Siemens Healthcare Kft. viszont 256 098 000,

a GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft. 341.088 000,

a PHILIPS Magyarország Kft. 146 818 000,

a Premier G. Med Kft. 308 200 000,

a Euromedic Technology Kft. 299 784 000,

a Medirex Zrt. 162 624 000,

a HOGE Orvosi Műszer Kft. pedig 158 526 000

forint bírságot kapott.

Az, hogy ez a versenyhatósági eljárás nagyobb sajtóvisszhangot kapott a legtöbb hasonló ügynél, nagyban köszönhető a 2018 elején megjelent

című cikkünknek is, amiben először írtunk az eljárás részleteiről. A cikk megállapításait több érintett is megpróbálta megtámadni a bíróságon, sikertelenül. A cikkben megírtuk azt is, hogy az eljárás megindításakor a GVH két személyt gyanított a kartell fókuszában: Harmat Sándort és Maróth Gáspárt.

Előbbit korábban jogerősen elítélték ipari kémkedésért, a 2010-es évek első felében pedig azzal házalt egészségügyi cégeknél, hogy ő Zombor Gábor korábbi egészségügyi államtitkár bizalmasa, és hogy Orbán Viktornak is tanácsokat ad. Úgy tudjuk, Zombor a GVH-s kikérdezésekor tagadta, hogy Harmat bármikor az ő nevében járhatott volna el, és 2016 nyarán még a kormányzati érdekeket mindenkor a lehető legszolgaibban kielégítő Magyar Idők is rászállt Harmatra, aki a lap kérdéseire le is tagadta, hogy valaha fideszes kapcsolataira hivatkozott volna. A Magyar Idők azt írta, már egy miniszter is figyelmeztette Harmatot, hogy álljon le, igaz, azt nem tisztázták, hogy jut el valaki arra a szintre, ahol már miniszterek figyelmeztetik, ha törvénysértést követ el, nem pedig a hatóságok.

Maróth Gáspár pedig még Harmatnál is érdekesebb figura, az első Fidesz-kormány idején Orbán Viktor személyes tanácsadója volt, 2000–2001-ben a Nemzeti Egészségügyi Tanács titkára, majd 2001 és 2003 között az Országos Népegészségügyi Program vezetője. A GVH-s ügy kirobbanásakor a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke volt, de miután belekeveredett a botrányba, ő is felfelé bukott, 2018 nyara óta ő a nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztos. A GVH-s vizsgálatba azért keveredett bele, mert a pályázat idején ő volt a kartellvizsgálatban érintett, több beszerzésen is nyertes VMD-cégcsoport vezetője is. Információink szerint Maróth a mai napig jó viszonyt tart fenn Orbánnal is, apjával, az akadémikus Maróth Miklóssal együtt külföldi utakra is elkíséri a miniszterelnököt, Maróth Miklóst pedig nemrég bízták meg a Magyar Tudományos Akadémiától elvett kutatóhálózat kormány szája íze szerint való vezetésével, néhány napja pedig azért került be a hírekbe, mert egy interjúban arról beszélt, hogy szerinte a fiataloknak ma is katonadalokon kellene nevelkedniük a Harry Potter meg a Pókember helyett.

A GVH döntésén nem könnyű eligazodni, ugyanis az egy 133 oldalas dokumentum, amiben csak cégnevek szerepelnek, a személynevek személyes adatvédelmi okok miatt ki vannak takarva. Aki jól ismeri az ügyet, annak persze a nevek egy része kikövetkeztethető. A GVH hosszan ír például két személy felelősségéről, és minden jel arra mutat, hogy ezek közül az első Harmat Sándor, a másik Maróth Gáspár. A döntés szövegéből úgy tűnik, hogy a GHV Harmatot tartja a kartell fő koordinátorának, Maróth felelőssége azonban nem bizonyosodott be kétséget kizáróan, az indoklás szerint:

„[személyes adat] elsősorban a VMD érdekeit képviselve, a VMD piaci pozíciójának elősegítésére törekedett. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy [személyes adat] a VMD Zrt. akkori vezérigazgatójaként, a VMD-t képviselve rendszeresen részt vett a Mediszer Kft.-vel történő egyeztetéseken, amely a két vállalkozás közötti hatékony üzleti együttműködés megteremtésére irányult a KEOP tenderek kapcsán. [személyes adat] – ahogy a legtöbb eljárás alá vont vállalkozással – a KEOP pályázatok során kapcsolatban állt [személyes adat]-ral, az eljáró versenytanács álláspontja szerint azonban ezen kapcsolattartás alapján sem állapítható meg, hogy [személyes adat] [személyes adat]-hoz hasonló koordináló tevékenységet végzett volna a

KEOP tenderek kapcsán.”

A nevek kitakarása miatt Maróthot csak azokban a bekezdésekben lehet kétséget kizáróan beazonosítani, ahol megnevezik a VMD-t is, annak ugyanis ő volt a vezetője. A fenti bekezdésben így biztosan szerepel Maróth, a másik név pedig valószínűleg Harmat Sándoré lehet, a szöveg szerint tehát nincs bizonyíték arra, hogy Maróth Harmathoz hasonló koordináló tevékenységet végzett volna.

De éppen ezért bizonyos az is, hogy ez a mondat is Maróthra vonatkozik:

„A VMD is tudomással bírt arról, hogy a specifikációk alapján egyes tenderek bizonyos szereplőkhöz vannak rendelve, adott esetben azt is tudta, hogy melyik Siemens forgalmazóé elvileg a tender.”



Ez és más részletek is utalnak a VMD és Maróth aktívabb szerepére, a GVH által megszerzett információk szerint azonban ennek oka, hogy sok cég a VMD rossz hírneve miatt elzárkózott a Maróthékkal való együttműködésről, Maróth pedig ezt akarta ellensúlyozni azzal, hogy kapcsolatot keresett és együttműködött más vállalatokkal. A GVH szerint tehát a cége érdekeit képviselte a pályázat körüli egyeztetések során, nem elsősorban a piaci szereplők közötti versenyt akarta kiiktatni.

A döntés szövege szerint egyébként a GVH eredetileg a VMD-t is meg akarta bírságolni, de erről végül valamiért letettek. Egészen pontosan:

„Az eljáró versenytanács eredetileg a jogsértés megállapítását tervezte a Variotrade Kft., a Novelmedix Zrt. és a VMD Zrt. kapcsán, azonban az iratok ismételt áttekintését követően arra a következtetésre jutott, hogy nem állapítható meg a jogsértés bizonyításához szükséges mértékben az, hogy a nevezett cégek a jogellenes összehangolt magatartásban részt vettek volna, (...)”

A GVH sajtóközleménye szerint a vizsgálat során több érintett cég is együttműködött velük, három cég önként jelentette be jogsértő magatartását, és arra bizonyítékokat is szolgáltatott. Az ezt elsőként megvalósító Mediszer Kft.-vel szemben a hatóság mellőzte a bírság kiszabását, és ugyanezért csökkentette a Siemens Healthcare Kft. bírságát is 40 százalékkal. Ez a cég egyébként a különböző bírságcsökkentő tényezők miatt összesen 70 százalékos bírságcsökkentésben részesült az együttműködése miatt.