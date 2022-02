Sajtóklub: A nyírkarásziakat ismerve lehet, hogy Nyírkarászon a vasárnapi mise után megölnék Budapest főpolgármesterét

A múlt héten Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere azt találta mondani, hogy: „Az egész Városliget projekt értelme olyan szempontból felfoghatatlan, hogy a 21. században egy parkban építkezni olyan, mint belepisilni a szenteltvíztartóba egy templomban, ami talán belefér, csak tönkreteszi azt, amiért ott vagyunk.”

A kormánypárti média egy hete emiatt őrjöng, a KDNP szerint pedig Karácsony Gergely verbális erőszakot követett el egy keresztény szimbólumon.

A legutóbbi Sajtóklubban 18 percen át őrjöngött ezen Bayer Zsolt és Gajdics Ottó is, Bencsik András pedig „Hugyos Gergőnek” nevezte Karácsonyt, akit szerinte „ki kell tagadni az emberi civilizációból”, mert a szemében elveszítette az „emberi méltóságát” is. De közülük is talán a Karácsonyt „Fütyőkének” nevező Néző Lászlónak, a Mediaworks-központ főszerkesztőjének sikerült a legnagyobbat mondania:

„Karácsony ugye nyírkarászi, elméletileg egy nyírségi gyerek, na most ha Nyírkarászban ezt nyíltan elmondaná, vagy Nyírkarászon megjelenne mondjuk a vasárnapi mise után, nem biztos, hogy további főpolgármesteri babérokra is pályázhatna, mert esetleg nekrológot kellene róla írni, mert a nyírkarásziakat ismerve. én mellette voltam, tanítottam a Berkesz nevű faluban, az Nyírkarász mellett van, úgyhogy ismerve őket nem biztos, hogy ezt nagyon eltűrnék. És nem is értem, hogy egy nyírkarászi gyerek hogy ejthet ilyet ki a száján, mert bármennyire is vallástalan most már a világ nagy része, azért még falun az emberek többsége még, ha nem is jár templomba, de mégis átéli a kereszténységet.”

(Karácsony Gergely egyébként a gyerekkorát nem Nyírkarászon, hanem a szomszédos Nyírtasson töltötte.)

Nem ez az első eset, hogy falusi embereket erőszakos bűnözőkként festenek le a Sajtóklubban. Két éve Bayer Zsolt Kocsis-Cake Olivio parlamenti képviselőről mondta azt, hogy: „Én beültetem a saját autómba, saját költségemen Oliviót kiviszem Csíkkarcfalvára, este berakom a kocsmába, és szépen megkérem, hogy a helyieknek mesélje el, hogy együtt kéne ezt a sztorit leboltolni. Ha nem baj, amikor elkezdi a mondandóját, én majd kijövök, és kintről fogom szemlélni az eseményeket. Olivio, ott, kint kell ezt elmagyarázni, nem nekünk, mi hülyék vagyunk, nekik, légyszi, Csíkkarcfalván a vendégem vagy egy sörre, marha, barom!”

A mostani adásban a szenteltvízügyhöz Bayer Zsolt még hozzáfűzte: „Itt dől meg az a nagyon régi mondat, ami úgy szól, hogy Európában az is keresztény, aki ateista. Ezek nem. Ezek tényleg barbárok. És az igazi lénye ennek az aljas, nyomorult senkiházinak ebben a félmondatban ott rejtezik. Ez az, amire nincs bocsánat. Nincs bocsánat.”

A műsor utolsó harmadában pedig a négy férfi abban egyezett meg, hogy Amerika nagyon rossz, Oroszország meg nagyon jó.