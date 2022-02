Peng Suaj: Miért kell ennyire aggódni? Soha nem mondtam, hogy szexuálisan bántalmaztak

Peng Suaj kínai sztárteniszező először adott interjút a nyugati médiának azóta, hogy novemberben arról beszélt, évekig viszonya volt a kínai miniszterelnök-helyettessel, aki szexre kényszerítette őt. A teniszező posztját akkor szinte azonnal törölték, a nő hetekre eltűnt, majd később tagadta, hogy szexuálisan bántalmazták volna.

Peng Suaj most ismét tagadta, hogy szexuális bántalmazás áldozata lett volna, erről a pekingi téli olimpián beszélt a L'Equipe című francia lapnak.

Fotó: CHENG MIN/Xinhua via AFP

A vasárnap megjelent interjúban Peng Suaj azt mondta, hálás, amiért a rajongók és más teniszezők aggódnak érte, és azt is köszöni, hogy elindították a közösségi médiában a #WhereIsPengShuai kampányt, de ehhez a BBC szemléje szerint rögtön hozzá is tette, hogy: „Nem gondoltam volna, hogy ennyien aggódnak majd, szeretném is tudni: miért kell ennyire aggódni? Soha nem mondtam, hogy szexuálisan bántalmaztak.” A 36 éves teniszező ezek után kifejtette, hogy valójában nem „tűnt el”, egyszerűen csak olyan sokan keresték őt a bejegyzése után, hogy „lehetetlen” volt mindenkinek válaszolnia.

„A bejegyzésem hatalmas félreértésre adott okot a külvilágnak. Remélem a poszt értelmét a továbbiakban nem torzítják el. És azt is remélem, már nem lesz ennél nagyobb felhajtás.” Peng Suaj a november 2-án közzétett hosszú és részletes posztjában azt írta, hogy körülbelül három évvel ezelőtt egy reggelen Csang és a felesége meghívták magukhoz pekingi otthonukba teniszezni, ahol Peng állítása szerint a házaspár arra kényszerítette őt, hogy szexeljen Csanggal, miközben Csang felesége az ajtóban őrt állt. „Azon a délutánon nem egyeztem bele, és végig sírtam” – írta bejegyzésében akkor a teniszező.

Peng a posztja után hetekre eltűnt a nyilvánosság elől, ami világszerte aggodalmat keltett, ahogy későbbi tagadása is, amiről a női tenisztornákat szervező WTA vezetője, Steve Simon is azt mondta, nehéz elhinni, hogy valóban Peng Suaj írta volna. Peng aztán november végén beszélt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnökével, a teniszező Thomas Bach-nak azt állította egy online videós felületen, hogy jól van.

Úgy tudni, hogy most szombaton, a pekingi téli olimpián Peng Suaj és Thomas Bach személyesen is találkoztak egy hotelben, a megbeszélésen pedig részt vett Kirsty Coventry, a NOB sportolói bizottságának vezetője is. Bach a beszélgetés után annyit mondott az MTI szemléje szerint, hogy ez Peng élete, az ő története, és ezért a kommunikáció is tőle függ.

A NOB hétfői közlése szerint Peng egyébként több sporteseményt is felkeres majd a téli olimpián, és már látta a szombati Kína-Norvégia curling vegyespáros mérkőzést. Ezen felül a teniszező állítólag azt tervezi, hogy hamarosan Európába utazik. (BBC/MTI)