A diákokat kihagyják a pedagógussztrájk miatt belengetett büntetésből

Nem írhatnak be az iskolák igazolatlan hiányzást azoknak a tanulóknak, akik a múlt hétfői pedagógussztrájk ideje alatt nem tartózkodtak az intézményben – írja a Népszava, egy a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetéhez (PDSZ) eljutott tankerületi levél alapján.

Miután január 31-én országszerte több iskolában is kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak a pedagógusok, a Pedagógusok Szakszervezetéhez (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetéhez (PDSZ) is érkeztek visszajelzések az enyhébb retorzióktól kezdve olyan tankerületi utasításig, amely az érdekvédők szerint egyértelműen jogellenes.

A büntetések között szerepelt az is, hogy azok a tanulók, akiknek a szülei nem kértek gyermekfelügyeletet a sztrájk idejére, igazolatlan hiányzást kaphatnak. A PDSZ képviselője már akkor jelezte, hogy az e-napló utólagos meghamisítása jogellenes, és konkrétan közokirat-hamisításnak számít.

A Népszava most azt írja, az e-napló meghamisítását végül az oktatásirányítás is rizikósnak érezhette, mert a módosított utasítás már arról szól, hogy ezeket az órákat elmaradtként kell adminisztrálni. Illetve emellett arra is felhívták az intézményvezetők figyelmét, hogy a sztrájk miatt egyetlen gyereket sem érhet hátrány, így nem hiányozhatnak igazolatlanul akkor sem, ha a szülők nem igazolták a távolmaradást. Ezekben az esetekben az intézményvezetőknek kell igazolást adniuk a vonatkozó kormányrendelet alapján, amely szerint a mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló hatósági intézkedés vagy „egyéb alapos indok miatt” nem tudott jelen lenni. Ebben az esetben a sztrájk az alapos indok.