Márki-Zay: Mindannyiunk közös hazáját, Magyarországot szeretném megszabadítani a gonosztól

„Országértékelő rendezvényt” tartott csütörtök délután Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt és az ellenzéki összefogás vezetői.



Márki-Zay Hódmezővásárhely után az országot szeretné megszabadítani a gonosztól.

Karácsony szerint a magyar emberek szívéhez kell eljutnia az ellenzéknek.

Kanász-Nagy Máté szerint az Fidesz olyan, mint egy kellemetlen kommentelő.

Kunhalmi szerint a Fidesz politikáját hosszú időre kell távol tartani a hatalomtól.

Donáth Anna: A Fidesz azt tartja legfontosabb dolgának, hogy konzerválja a kiváltságos új elit köré felépített rendszert.

Dobrev: A DK lesz a legerősebb szövetséges.

Jakab: Fizessenek a tolvajok, jólétet minden magyarnak!

Az ellenzék csütörtöki országértékelőjének nyitóbeszédében az ex-ATV-s Simon András azzal kezdte, 45 nap van hátra az Orbán-rendszerből, az országértékelőn pedig az összefogás több politikusa is felszólal majd.

Az első beszédet Karácsony Gergely tartotta. Arról beszélt, 45 nap alatt a NASA szerint el lehet érni a Marsa is, de kérdés, az ellenzéknek mire elég ez az idő. Nekik nem a Marsra, hanem a magyar emberek szívéig kell eljutniuk. Karácsony szerint Orbánnak mindenképp mennie kell hisz a hozzátartozóit tömi pénzzel, miközben milliárdok érkeznek Magyarországra, és ezzel történelmi esélyt szalaszt el. Orbán leváltására pedig most van ereje és lehetősége az országnak, ezért kell elhozni a változást, amiben a hatalom embereit leváltja az emberek hatalma.

Kanász-Nagy Máté, az LMP társelnöke azzal kezdte beszédét, hogy Magyarország nemcsak igazságtalan, de fenntarthatatlan ország is. Egyre többen vannak, akiknek gondot okoz, ha elromlik a hűtőszekrény a hónap végén, de nem azért szegényednek el az emberek, mert keveset dolgoznának, vagy nem adóznának eleget a magyarok. Magyarország anyagi lehetőségei szerinte már most is lehetővé tennék, hogy mindannyian jobban éljünk. A kormánnyal van a gond, Ezért kell olyan kormány, amelyik nem mélyíti, hanem felszámolja a különbségeket.

„A Fidesz a mindenki által ismert kellemetlen kommentelő, aki egy hideg téli napon azonnal kiírja, hogy na lám, nincs is valójában klímaváltozás”

- mondta a politikus a Fidesz klímapolitikájáról. Szerinte ez az utolsó generáció, amelyik még érdemben tehet a klímaváltozás ellen, ezért is kell most kormányt váltani.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke szerint csodálatos tavasz előtt áll Magyarország. A Fidesz politikáját hosszú időre távol kell tartanunk kell a hatalomtól, ezért kell a politikus szerint megtartani az ellenzéki összefogást, ami most is esélyt teremtett a Fidesz legyőzésére. Kunhalmi minden jelölttársának és ellenzéki politikusnak sok erőt kívánt a kampányhoz és a kormányzáshoz is.

„Azért vagyunk ma itt mindannyian, mert hiszünk abban, hogy Magyarország mindannyiunké” - kezdte beszédét Donáth Anna, a Momentum elnöke, majd arról kezdett beszélni, hogy egyre többen szegények Magyarországon, miközben a Fidesz azt tartja legfontosabb dolgának, hogy konzerválja a kiváltságos, új elit köré felépített rendszert. „A tanárok ma éhbérért küzdenek azért, hogy a jövő generációnak legyen jövője” - mondta a pedagógussztrájkról és az elkezdődött polgári engedetlenségi mozgalomról szólva.

Jakab Péter, a Jobbik elnöke szerint a 2022-esek megtanulták a leckét a 2018-asok hibájából, 4 éve ugyanis az ellenzéki pártok azt hitték, egyedül is menni fog. Jakab azt mondta, nem akar hosszan beszélni, az országértékelést meghagyja Márki-Zaynak. „Fizessenek a tolvajok, jólétet minden magyarnak! Csak felfelé, hajrá ellenzék” - zárta beszédét.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője azt mondta, a Fidesz is érzi, nagy a 2022-es választás tétje, ezért is folytat hadjáratot a szabad sajtó, a civilek és ellenzéki politikusok ellen. „Ennek ellenére itt vagyunk, összekapaszkodva, és erősebben, mint valaha” - mondta, majd hozzátette, az ellenzéki egység olyan pártokból áll, amelyek készek mindenkivel együtt dolgozni, aki tisztességesebb Magyarországot szeretne. Ezért is fél tőlük a Fidesz, hiszen különbözőségeik ellenére le tudnak ülni egy asztalhoz. Így fogják leültetni egy asztalhoz a politika miatt eltávolodott családtagokat is. Ekkor jön el az idő, amikor ennek a hazának minden polgára otthon érezheti magát. „Márki-Zay Péter vezetésével az ellenzék le fogja győzni a Fideszt és a Demokratikus Koalíció a legstabilabb partner és a legerősebb szövetséges lesz ebben” - zárta a beszédét Dobrev.

„Lakáshitel-törlesztő hétgyermekes apa” - kezdte Márki-Zay bemutatását Simon András, hogy végül Magyarország következő miniszterelnökeként hivatkozzon a hódmezővásárhelyi polgármesterre.

Márki-Zay azt mondta, mielőtt az országról beszélne, elmondja, hogy ő is egyike annak a 2,7 millió magyarnak, akik 2010-ben a Fideszre szavaztak, mert ő is elhitte, amivel kampányolt a Fidesz, azt mondták, aki belenyúl a közösbe, annak levágják a kezét. Páratlan felhatalmazást és páratlan esélyt kapott Orbán Viktor a választóktól, és páratlanul sok pénzt az Európai Uniótól, ehhez képest ma nemhogy nem értük be Ausztriát, de rosszabbul teljesítünk Romániánál is.

A rombolás mellett azonban az elmúlt 12 évnek eredményei is vannak, ilyen a határkerítés, a nyerőgépek és a zárttéri dohányzás betiltása, a családtámogatás vagy a közmunka, ezeket nem is akarják megszüntetni kormányra kerülve sem.

„Tisztességes keresztény-konzervatív ember nem szavazhat a Fideszre” - mondta a miniszterelnök-jelölt, miután részletezte, hogyan tette tönkre a Fidesz Magyarországot az elmúlt 12 évben. Márki-Zay szerint Orbán az évértékelőjében sokat beszélt róla, és semmit az országról, ezért most ő pótolja ezt. Kitért arra, hogy Magyarországon meghalt 43 ezer ember a koronavírus-járványban, és ezt a páratlan tragédiát Orbán szóra sem méltatta az évértékelő beszédében.

Márki-Zay ezután hosszan sorolta a fideszes botrányokat és botrányhősöket Kaletától Mészáros Lőrincen át Völner Pálig, majd azt mondta, ezt a rendszer kell leváltani április 3-án. Ezután arról beszélt, Orbán keveset tud az emberek problémáiról, hiszen kispénzűnek hazudja magát, de kastélyba tér haza, és még egy óvodába is csak golyóálló mellényben mer ellátogatni.

„Ma Magyarországot az elmúlt évezred legkorruptabb kormánya vezeti”



- mondta, majd sorolni kezdte, mi mindent tett már zsebre a Fidesz a bankoktól a trafikokig. Arról is beszélt, hogy a mostani osztogatásba is azért kezdett a Fidesz, mert meg akarja tartani a hatalmát, és fél a választástól, így ezeket a bér- és nyugdíjemeléseket nem a Fidesznek, hanem az ellenzéknek kell köszönni.

„De vajon hol van az a pénz, ami a mi zsebeinkből hiányzik?” - kérdezte Márki-Zay és meg is válaszolta: elment a korrupcióra, kiváltságos kevesek gazdagodására.

A politikus szerint az Európai Unió Bíróságának szerdai döntése is arról szól, hogy Magyarország uniós milliárdoktól eshet el, amíg az ország miniszterelnöke egy tolvaj. Ezen kell változtatni április 3-án.

Márki-Zay ezután saját magáról mesélt, elmondta, ő nem az iskolapadból került a politikai szférába, 22 éves vállalati múlt áll mögötte, valamint közgazdasági és villamosmérnöki végzettség. Dönthetett volna úgy, hogy nem politizál, és hagyják békén a családját, de inkább a haza szolgálatát választotta.

„Most mindannyiunk közös hazáját, Magyarországot szeretném megszabadítani a gonosztól” - parafrazálta a Miatyánkat.

A miniszterelnök-jelölt ezután az ellenzéki programról beszélt, nagyjából a csütörtök délelőtti Republikon-konferencián, valamint a korábbi programismertető rendezvényeken elhangzottak mentén.

Márki-Zay szerint április 3-án az egyetlen kormányváltó szavazat az ellenzéki összefogás jelöltjeire és az Egységben Magyarországért listájára leadott szavazat, minden más szavazat Orbán Viktor hatalomban maradását segíti.