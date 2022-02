A szakadárok szerint az ukrán hadsereg átfogó támadást indított ellenük

Az orosz katonai elhárítás bejelentése szerint az ukránok átlőttek az orosz oldalra, és 150 méterre a határtól megsemmisítettek egy ellenőrzőpontot. Senki sem sérül meg, a megsemmisített objektum a bizonyítékként bemutatott képek szerint így néz ki:

Ez volna az orosz oldalon szétlőtt "határellenőrző pont", ahol a támadás idején pont nem volt senki. Fotó: Twitter

A donyecki és luganszki szeparatisták folyamatosan arról adnak híreket, hogy az ukrán hadsereg lövi őket. A donyecki kórházat állításuk szerint eltalálták, bár erről felvétel még nem került nyilvánosságra. Egy leszakadt vezetéket viszont bemutattak, azzal, hogy fontos elektromos rendszereket lőnek az ukránok:

Leszakadt vezeték alatt füstöl a gaz. A szeparatisták bizonyítéka az ukrán támadásra. Fotó: Twitter

Arról is beszámoltak a szakadárok hírügynökségei, hogy a Fekete-tenger partján, Mariupol közelében az ukránok már tankokkal is támadnak. Állításuk szerint ukrán szabotőrök fel akarták robbantani a donyecki pályaudvart is, de időben lebuktatták őket. Bejelentették, hogy a vízvezetékrendszert is találta érte, és emiatt a donyecki térségben 21 ezer ember maradt ivóvíz nélkül. Ilyen drámai bejelentéseket hétfő reggel óta körülbelül félóránként tesznek.

Eduard Baszurin, a donyecki népköztársaság katonai szóvivője szerint "Ukrajna hozzákezdett az inváziós terve végrehajtásához", és északon Luganszk, délen pedig Mariopul irányából támadnak.

A donyecki népköztársaságban hivatalosan mozgósítás van, a férfiaknak a hadkiegészítési parancsokságokon kellene jelentkezniük, míg a nőket és a gyerekeket orosz területre menekítik. Hogy pontosan hány embert evakuáltak Oroszországba, az teljesen ellenőrizhetetlen.



Az ukrán hadvezetés és a kormány szerint semmit sem tesznek, nincs támadás. Az ukrán védelmi miniszter szerint a szakadárok legfeljebb a saját településeiket lövik, hogy ukrán támadásnak állíthassák be a világ előtt.

A nyugatiak már hetek óta arra figyelmeztetnek, hogy az oroszok megrendezett ukrán támadásokra hivatkozva indítanak majd háborút. Az oroszok továbbra is azt állítják, hogy nem akarnak háborút, de a fehéroroszországi hadgyakorlatukat az ukrán határ mentén ismeretlen időpontig meghosszabbították. Arra hivatkoznak, hogy Ukrajna veszélyt jelent a térségre, és ezért az orosz egységeknek ott kell maradniuk.

A Fekete-tengeren is egész héten folytatódik az orosz flotta hadgyakorlata, a Krímtől keletre eső, Ukrajnához tartozó tengerpartot erre az időre elvágták a külvilágtól.