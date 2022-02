Juraj Slafkovsky, a 17 éves szlovák csodagyerek lett az olimpiai hokitorna MVP-je, nem akármilyen góloknak köszönhetően

Ahhoz képest, hogy a világranglistán elfoglalt helye miatt selejteznie kellett, csodálatosan szerepelt a pekingi olimpia férfi jégkorongtornáján Szlovákia. Északi szomszédaink a németek és az amerikaiak kiverésével elődöntőbe jutottak, és bár ott kikaptak a későbbi bajnok finnektől, a bronzmeccsen megint nyertek, 4-0-val intézték el Svédországot.

A siker kulcsembere a még csak 17 éves Juraj Slafkovsky volt, aki az olimpiáig összesen 1 gólt szerzett felnőttek között – alapvetően a finn juniorligában edződik, igaz, idén már 21 meccsen a TPS nagycsapatában is jégre léphetett –, ehhez most hozzátett még 7-et, amivel a gólkirály cím és a legértékesebb játékos díja is az övé lett.

Michal Kristof, Juraj Slafkovsky és Samuel Knazko, a szlovák válogatott fiataljai bronzérmet ünnepelnek Fotó: GABRIEL BOUYS/AFP

A történtek után nem kérdéses, hogy az ifjú kora ellenére már most 192 centiméteres és 99 kilogrammos csatár előkelő helyen kelhet el a nyáron esedékes NHL-drafton. Mutatjuk a gólokat.