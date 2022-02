A rendőrség szerint puszta "retorikai eszköz" volt, hogy a BM-es Sztojka azt mondta, hogy tudja, ki, mikor, kivel beszélt

- derül ki egy lapunk birtokába került dokumentumból.

A rendőrség szerint a politikus pusztán “egy előadói fogást, retorikai eszközt alkalmazott, mely (...) arra szolgált, hogy a közönségben reakciót, még nagyobb odafigyelést váltson ki”, amikor súlyosan terhelő dolgot állított önmagáról, amiről hangfelvétel is készült.

A sztori azzal kezdődött, hogy a Népszava idén január legelején egy több mint kétórás hangfelvétel alapján több cikket is írt arról, hogy Sztojka Attila miről tárgyalt egy budapesti szállodában az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) Fideszhez húzó tagjaival.

A leleplezett beszélgetés két legforróbb pontján Sztojka

Hadházy Ákos képviselő ezen két elem miatt az ügyben január 7-én rendőrségi feljelentést tett hivatali visszaélés és zsarolás gyanújával. Most futott be a rendőrség válasza. Aminek a lényege az, hogy a nyomozást elutasítják. Igen elgondolkodtató indoklással.

A feljelentéshez is mellékelt hangfelvétel tanúsága szerint Sztojka megejtő nyíltsággal dicsekedett-fenyegetett azzal, hogy intim titkokat tud a jelenlévőkről:

„... Azt is nyilvánvalóvá kell tennetek, hogy azért mindenkiről jönnek hírek. Hogy ő odaállt, még itt közületek is mindegyikről tudok mondani. Nehogy azt gondoljátok, hogy nekem, nyilván, mint BM-esnek, azért mindenkiről tudok sok mindent. Azt is tudom, hogy mikor beszélt ki, kivel, meg hogyan… (...) „... kicsi ahhoz ez az ország. Tehát hogy értsétek meg.”