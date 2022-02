Márki-Zay arra kér minden nyugaton élő magyart, hogy akár charter-géppel vagy telekocsival, de jöjjön haza szavazni

Azon a félmilliónál is több magyar szavazatán is múlhat a kormányváltás, akik külföldön, többségükben valahol Nyugat-Európában élnek, ezért Márki-Zay Péter arra buzdítja őket, hogy akár charter-gépekkel, akár telekocsival, de utazzanak haza az áprilisi választásokra, és jelentkezzenek be a magyar lakcímükre - ezt mondta az ellenzéki miniszterelnök-jelölt az ATV Egyenes Beszéd című műsorában kedd este.

A hazai címre bejelentkezés azért fontos, mert így nemcsak listára, de egyéni jelöltekre is le tudják adni a szavazataikat a külföldön élő magyarok. Márki-Zay szerint a kormány nem adta meg ugyanazt a szavazati jogot a Nyugat-Európában élő magyaroknak, mint a Kárpát-medencei magyarságnak, vagyis nem szavazhatnak levélben, de ezen a kormányváltás után változtatna. Márki-Zay egy magyar tulajdonú berlini romkocsmából jelentkezett be a műsorba, ahol éppen egy fórumot tartott, ennek résztvevői látszanak is a miniszterelnök-jelölt mögött, ahogy türelmesen hallgatják az interjút, és néha tapsolnak. Ezzel egy ponton meg is lepték Rónai Egon műsorvezetőt, aki egy ideig azt hitte, csak egy kép van Márki-Zay mögött.

A charter-gépekről a műsorvezető kérdezte az ellenzéki jelöltet, arra a hétfői hírre utalva, hogy a Márki-Zay Péter-féle londoni Kossuth Kör tagjai ilyen különjáratokat akarnak szervezni, hogy hazahozzák az áprilisi választásokra a szavazókat. A műsorvezető kérdésére Márki-Zay elmondta, hogy az ellenzék adományokból tudja leginkább finanszírozni a kampányát, így nem tudnak anyagi segítséget nyújtani a hazautazóknak, de azt gondolja, hogy a Nyugat-Európában élő magyarság össze tudja dobni az ehhez szükséges forrásokat.

Az ukrán helyzetről Márki-Zay azt mondta, ha valamikor, most még fontosabb, hogy Magyarországnak olyan kormánya legyen, amelynek az ország NATO-tagsága alapvető érték, nem kérdőjelezi meg azt és nem árulja el az ország nyugati szövetségeseit. Korábban arról beszélt, hogy egy kormányváltás után a kölcsönös gazdasági érdekek alapján folytatná a viszonyt Oroszországgal, de mint mondta, most ez kevésbé érdekes, ennél fontosabb, hogy kiállnak Ukrajna mellett. Rónai kérdésére, miszerint mit szól ahhoz, hogy Magyarország lélegeztetőgépeket küldött Ukrajnába, fegyvereket viszont nem, Márki-Zay azt mondta, ha a magyar kormány adja a lélegeztetőgépet, akkor kezd aggódni az ukránok egészsége miatt, mert itthon a lélegeztetőre került koronavírusos beteget 85 százaléka meghalt.