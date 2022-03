A magyarországi orosz bankok és az Orbán-kormány kéz a kézben építették a NER-birodalmat

Gyakorlatilag a törvényen felül áll a 2019-ben Budapestre költöző orosz Nemzetközi Beruházási Bank (IIB), amelynek székháza (Lánchíd palota) előtt kedd este hat órától tüntet az egységes ellenzék. Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt csütörtökön a budapesti orosz nagykövetség előtt tartott tüntetésen felszólította a kormányt, hogy ne csak támogassa az EU és a NATO közös álláspontját az orosz-ukrán háború ügyében, hanem az oroszokkal szembeni szankcióként azonnal függessze fel Paks 2 engedélyezési eljárását, és utasítsa ki Magyarország területéről az általa „orosz kémbanknak” nevezett Nemzetközi Beruházási Bankot, amely a magyar parlament döntése értelmében mentes a magyar hatóságok felügyelete alól.

A fideszes kétharmad 2019-ben szavazta meg az IIB magyarországi jogállásáról szóló törvényt. Néhány paragrafus a jogszabályból:

„A magyar hatóságok vagy egy közhatalmat gyakorló személy a Bank beleegyezése és a Bank által jóváhagyott feltételek nélkül nem léphet be az Ingatlanba abból a célból, hogy hivatali kötelességét teljesítse vagy végrehajtson bármely jogi eljárást vagy bármilyen melléktevékenységet végezzen, mint például magántulajdon lefoglalása.”



„Az Ingatlan sérthetetlen, és a Bank kizárólagos ellenőrzése és fennhatósága alatt áll, mely bármilyen szabályt kialakíthat, ami ahhoz szükséges, hogy az Ingatlanban a tevékenységét gyakorolja.”



„A Bank tulajdona és eszközei, bárhol is helyezkednek el és bárkinek a tulajdonában vannak, mentességet élveznek a lefoglalás, a házkutatás, a hatósági igénybevétel, az elkobzás, a kisajátítás minden formájával szemben, akár végrehajtó hatalom útján, bírósági vagy törvényi úton bármely más módon elvennék, lefoglalnák vagy elvonnák azokat.”



Varga Mihály pénzügyminiszter még 2018 decemberében jelentette be, hogy az IIB székhelye a magyar fővárosba költözik. Orbán Viktor miniszterelnök és Nyikolaj Koszov, a bank elnöke pedig 2019 januárjában tárgyalt a Karmelita kolostorban. Az akkor kiadott kormányzati közlemény szerint a székhely Magyarországra telepítése erősíteni fogja Magyarország és Budapest nemzetközi pénzügyi központ jellegét.

Az IIB tagja a Magyar Bankszövetségnek is. „Az IIB alaptőkéje 2 milliárd euró. A Bank tagországai a Bolgár Köztársaság, a Kubai Köztársaság, a Cseh Köztársaság, Magyarország, Mongólia, Románia, az Orosz Föderáció, a Szlovák Köztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság. A Bank legfőbb irányító testülete a Kormányzótanács, amely az IIB tagállamainak magas szintű képviselőiből áll” – olvasható a bankszövetség honlapján. Ez most már nem teljesen igaz, ugyanis Csehország után Románia is kilépett az orosz többségi tulajdonú bankból az orosz–ukrán háború miatt.

Az IIB-nek magyar alelnöke van Laszlóczki Imre személyében, aki a Moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Egyetem diplomáciai karán szerzett diplomát még 1987-ben, az Orbán-kormányok idején Kazahsztánban és Azerbajdzsánban volt nagykövet. Idén januárban a Figyelőnek adott interjút. Ebből kiderül, hogy a bank meglehetősen aktív lett a magyar piacon: a portfólió 57 millióról 180 millió euróra nőtt. Három gazdasági ágazatot emelt ki, ahol támogatnak beruházásokat: mezőgazdaság, turizmus, egészségügy. Egyik példaként megemlítette a szántódi Balaland projektet (szálloda és kalandpark).

Erről a beruházásról a hazai sajtó is bőségesen beszámolt, az orosz nemzetközi bank mellett az Orbán-kormány is vissza nem térítendő állami milliárdokkal támogatta az egyik legnagyobb balatoni építkezést a Kisfaludy-pályázatokon keresztül. A projekt tulajdonosa eredetileg Szepesi Richárd ismert idegenforgalmi NER-vállalkozó, ő adta el például 2017 elején a tokaj-hegyaljai Andrássy Rezidenciát is a nemzet gázszerelőjének (Mészáros Lőrinc), de 2020 nyara óta a Balaland is Jellinek Dániel ingatlanguru érdekeltsége.

Az IIB sikeres éven van túl: az utóbbi évek tekintetében rekordnak számító nettó nyereséget produkált 2021-ben – 7,9 millió eurót, ami 8 százalékkal haladja meg az előző év azonos mutatóját. Az ellenzék szerint a bank Vlagyimir Putyin orosz elnök geopolitikai érdekeit képviseli, ám Nyikolaj Koszov bankelnök ezt persze mindig tagadta. Állítása szerint a pénzintézet teljesen politikamentes, nem tartoznak egy ország törvénykezése alá sem. Közleményük szerint így nem érintik őket az orosz–ukrán háború miatti nyugati szankciók.

Új tulajdonos érkezik?

Nem ilyen szerencsések viszont a Sberbank ügyfelei. A Magyar Nemzeti Bank vasárnapi határozatában bankszünnapot rendelt el a bank számára február 28-ra és március 1-re. Ennek lényege, hogy az ügyfelek bankkártyás tranzakciókat igen, ám számlaműveleteket nem tudnak indítani, számlájukra azonban érkezhet pénz. A jegybank áttekinti a hitelintézet állapotát annak nyomán, hogy az uniós szanálási hatóság bejelentette az európai Sberbank (valószínű) fizetésképtelenségi helyzetét.

A megkérdezett banki szakember szerint nem lehet azon csodálkozni, hogy a lehetséges fizetésképtelenség hírére, valamint a magyarországi bankfiókok kétnapos bezárása miatt az ügyfelek megrohamozták a Sberbank automatáit. Erről lapunk is beszámolt: folyamatosan érkeznek az emberek a pénzintézet Mammut2-ben lévő fiókjához (de Székesfehérváron is hosszú sorok álltak hétfőn délelőtt az ottani fiók ATM-jénél), nyugdíjasok, fiatalok és vállalkozók is veszik ki a pénzüket az ATM-ből, és nyitnak számlát másik banknál. Többen már nem tudták kivenni a pénzüket.

Háború nélkül egy viszonylag egészséges szerkezetű bankról lenne szó. A bank360.hu foglalta össze, hogy mit kell róluk tudni. „A magyar Sberbank ügyfeleinek jelentős része még volksbankos, csak megörökölte a Sberbankot. A Magyarországi Volksbank Zrt. osztrák tulajdonosát, a Volksbank International AG-t 2012-ben vásárolta meg a Sberbank Russia, amely így közvetve a több országban működő leánybankoknak is a tulajdonosává vált. Az új szerzeményt Sberbank Europe AG-re keresztelte, és azóta is ez a cég a magyar érdekeltség tulajdonosa. A tranzakciót követően vette fel a Magyarországi Volksbank a Sberbank Magyarország nevet. Az itteni érdekeltség tehát jelenleg közvetett orosz tulajdonban van” – írták. Ez konkrétan az orosz jegybankot jelenti.

Amúgy éppen új tulajdonos érkezéséről szóltak a hírek, a háború hatására azonban kérdéses lett a tranzakció. Tavaly novemberben jelentették be, hogy a Sberbank megállapodott egy szerbiai, egy szlovéniai és egy ciprusi bankkal – az AIK Banka a.d. Beograd, a Gorenjska Banka d.d., Kranj, valamint az Agri Europe Cyprus Ltd nevű pénzügyi társasággal – a magyarországi, bosznia-hercegovinai, horvátországi, szerbiai és szlovéniai leánybankjainak eladásáról. Vevőként a szerb üzletember, Miodrag Kostic nevét emlegette a sajtó. Egyes források szerint viszont a szerb vállalkozótól végül a Mészáros Lőrinc köré épülő Magyar Bankholdingnál landolhatnak az ügyfelek.

Az mfor.hu által elkészített rangsor alapján a 2020-ban 28 tagú hazai banki mezőnyben az 511 milliárd forintos mérlegfőösszegével a 17. helyet foglalta el. Más kérdés, hogy a 2019-ben még nyereséges működése 2020-ban veszteségbe váltott, mínusza meghaladta az 1,1 milliárdot. Szintén jelentős hazai beruházásokat finanszíroztak, például a Grand Hotel Tokaj nevű ötcsillagos luxusszálloda építését, amit az Orbán-kormány szintén megtolt 3,4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással. A szálloda tulajdonosa itt is eredetileg Szepesi Richárd NER-vállalkozó volt, de most már a kormánnyal szintén remek viszonyt ápoló Jellinek Dániel neve áll a cégháló végén.

A háború azonban talán nem volt belekalkulálva az üzletbe. A Sberbank Magyarország Zrt. betéteseinek biztonságát – megbízható működésén túl – a hazai Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) is szavatolja.