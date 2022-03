Hangosbeszélőn figyelmeztetik Mariupol lakosságát, hogy egyelőre elmarad az evakuálás

Szerij Orlov alpolgármester a BBC-nek beszélt arról, hogy hiába lépett elvileg életbe a részleges tűzszünet szombat délelőtt, hogy a napok óta ostrom alatt tartott város lakói elmenekülhessenek, valójában csak egy rövid időre álltak le az orosz tüzérek, és azóta ismét folyamatosan lövik a várost. Közben a városban is hallanak arról, hogy a humanitárius folyosónak kinevezett útszakasz mentén is zajlanak harcok, ezért sokan nem is érzik biztonságosnak az elindulást.

A városi tanács közben Telegramon közölte, hogy a helyi rendőrség hangosbeszélőn kezdte el figyelmeztetni az embereket, hogy felfüggesztik a városból való kimenekítésüket, és hogy mindenki menjen vissza az óvóhelyére. Beszámolójuk szerint jelenleg is tárgyalnak az oroszokkal a tűzszünet betartásáról és a biztonságos humanitárius folyosó biztosításáról.