Otthagyta Putyin Oroszországát, hogy Kijevben éljen, most számkivetett lett Budapesten

Olena sorsa még a milliónyi menekült története közül is kitűnik. Néhány éve annyira elege lett a putyini elnyomásból, hogy politikai menekültként Kijevbe költözött. Ott az orosz agresszió miatt a Donyec-medencét elhagyni kényszerült embereken segített. Aztán szülőhazája a választott otthonában is utolérte. Most azok is ellenségnek tekintik, akikkel sorsközösséget vállalt, de megérti őket.