A BBC a „dark weben” próbálja tájékoztatni a nyugati sajtótól elvágott oroszokat

Putyin Oroszországa igyekszik elvágni lakosait a nyugati sajtótól, egyre több online szolgáltatás és oldal hozzáférését korlátozza, a kormánypropagandára kevéssé fogékony oroszok ezért mindnféle technikai trükkökre kényszerülnek, ha tájékozódni akarnak az ukrajnai „nem háború” állásáról.

A kormány blokkolta a Facebookot, a Twittert, a BBC-t, a Deutsche Wellet és még sok más nyugati sajtó- és médiaterméket. Az orosz tájékoztatási és távközlési hatóság, a Roskomnadzor szerint ezek az oldalak hamis információkat terjesztenek.

A kitiltott BBC összegyűjtötte azokat az eszközöket, módszereket, amivel továbbra is hozzáférhetők a blokkolt oldalak.

Első körben az olyan virtuális magánhálózati (VPN) eszközök használatát ajánlja, mint a Psiphon, ami az átlagos, könnyebben letiltható vagy akadályozható VPN-ekhez képest több és ravaszabb technológiát használ a lekövetés nehezítésére és a tűzfalak megkerülésére.

A másik ajánlott megoldás az olyan böngészők letöltése, amelyek elrejtik a netezők kilétét. Ilyen például a Tor böngésző, ami darkwebes körökben népszerű, de néhány diktatúrában jószerével az egyetlen eszköz a szabad internet eléréshez. Ez egyrészt titkosítja a kimenő adatcsomagokat, lekéréseket, másrészt köztes szervereken keresztül küldi őket, így tüntetve el a felhasználó nyomait. A BBC még 2019-ben elindította direkt a Torra fejlesztett oldalát, illetve most külön ukrán és orosz nyelvű, a háborúról tájékoztató oldalakat is. Valamint létrehozott egy-egy emailcímet, amelyről válaszban elküldik a a Tor illetve a Psiphon telepíthető fájljainak linkjét (azoknak, akik az Apple Store-ból vagy a Google Playből nem tudnak hozzáférni). (via BBC)