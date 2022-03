A Pentagon szerint nem életszerű a lengyel MiG-ek átadása Ukrajnának

Meglepetésként érte az amerikai kormányt Lengyelország hétfői felajánlása MiG-29-es vadászgépeinek átadásáról, és a Pentagon gyorsan el is utasította a javaslatot, írja a Guardian. Közleményük szerint az ebben a formában életszerűtlen, "a teljes NATO számára komoly aggályokat jelentene", ha az amerikaiaknak átadott lengyel MiG-ek "berepülnének Ukrajna légterébe, amit az orosz erők próbálnak megszerezni".

Egy lengyel MiG-29-es bemutatója a 2016-os berlini légiparádén. Fotó: ANDREAS FRANKE/dpa Picture-Alliance via AFP

A Pentagon gyors elutasítása annyiban meglepő, hogy korábban az amerikai politika oldaláról volt némi nyomásgyakorlás az ügyben, a legutóbb amerikai törvényhozók levélben kérték Joe Bidentől, hogy gyakoroljon nyomást a korábban vonakodó Lengyelországra az ügyben. Lengyelország leginkább azért vonakodott, mert tartott tőle, hogy a gépek átadásával orosz bosszúlépéseket provokálna ki. Erre találták ki azt - a jelek szerint az amerikaiakkal előzetesen nem egyeztetett - megoldást, hogy a gépeket nem Ukrajnának, hanem az Egyesült Államoknak adják át, vagyis azokkal nem keletre, hanem nyugatra, a NATO légitámaszpontjaira repülnek, és a gépek átadását intézze más.

Az amerikai Pentagon válasza alapján ezt a megoldást pont ugyanolyan kockázatosnak tartják, pont ugyanezen okokból. De vannak technikai okai is, amiért a javaslat életszerűtlennek tűnik. A lengyel MiG-ek kívülről valóban úgyanúgy néznek ki, mint azok az orosz modellek, amikkel az ukrán légierő is repül. Belül azonban jelentősen át lettek alakítva, elektronikájuk, vezérlési rendszerük is más - márpedig a vadászgép nem olyan, mint az autó, hogy ha valaki egyet vezetett, bármilyet tud vezetni.

"Egyeztetni fogunk Lengyelországgal és más NATO-szövetségeseinkkel az ügyről és a bonyolult logisztikai kihívásról, amit jelent, de pillanatnyilag nem gondoljuk, hogy a lengyel javaslat kivitelezhető" - mondta John Kirby, a Pentagon szóvivője.

Az EU keleti tagállamainak hadseregeinél meglévő, szovjet gyártmányú repülők átadásának ötletét Josep Borrell, az EU külügyi főmegbízottja vetette fel február 27-én, amikor az EU végül összesen 450 millió eurós hadisegélyről határozott. Ám javaslatát ő sem egyeztette előre, az EU ezért gyorsan visszakozott belőle, a lengyeleket pedig eleve felbosszantotta, mert Borrell egyeztetés nélkül mondta be. Oroszország a repülőgépek átadásának ötletére nem reagált közvetlenül, ám védelmi minisztériuma a múlt héten jelezte, hogy azt már direkt beavatkozásnak tekintené a háborúba, ha bármely más ország felajánlaná a reptereit az ukrán légierőnek - márpedig a gépek átadása esetén ez elkerülhetetlenül szükséges volna. (Via The Guardian)