Harmadik hetébe lépett az Ukrajna elleni orosz invázió

Miután Lettországban a független Ukrajnáról nevezték el az orosz nagykövetség utcáját, Litvániában is hasonló döntést hoztak. Oroszország vilniusi képviselete így mostantól az Ukrán hősök utcáján található, írja a Guardian. Korábban Tiranában is átneveztek egy utcát Szabad Ukrajnára, Budapesten pedig a Stand With Ukraine mozgalomhoz csatlakozó magyar művészek és művészhallgatók nevezték át a Földalatti Bajza utcai megállóját Ukrajnára.