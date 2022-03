Kásler Miklós kitüntette a saját sajtófőnökét

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere művészeti és egészségügyi díjakat adott át. A miniszter azt mondta, azok kapnak díjat, akik teljesítményükkel hozzátettek a magyar örökséghez. A díjazottakat méltatva elmondta, hogy mindig léteztek azok az emberek, akik előre vitték a rendszer kultúráját, ápolták hagyományait, fejlesztették jogrendszerét és a tudományágakat, maradandót alkottak.

Ennek megfelelően a kiemelkedő újságírói tevékenysége elismeréseként adott Táncsics Mihály-díjat egyből oda is adta Balogh Andrea Johannának, a saját minisztériuma sajtófőnökének és Horváth Szilárdnak, a közmédia vezető szerkesztőjének. De megkapta Franka Tibor író, újságíró is, aki korábban MIÉP és a korai Jobbik tagja is volt.



A kortárs képzőművészet, iparművészet, design területén végzett kiemelkedő művészettörténészi, műkritikusi, kurátori tevékenysége elismeréseként Németh Lajos-díjban részesült:

Banner Zoltán művészettörténész, író, előadóművész.

Kiemelkedő fotóművészeti, fotóriporteri tevékenysége elismeréseként Balogh Rudolf-díjban részesült:

Minyó Szert Károly fotográfus, képzőművész,

Várhelyi Klára fotóművész, a Collegium Hungaricum Róma munkatársa.

A magyar kultúra értékeinek külhoni megismertetésében és terjesztésében, valamint a magyar nemzet és más nemzetek kulturális kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szerzett magyar és külföldi állampolgárok részére adományozható Pro Cultura Hungarica-díjban részesült:

Hargitai Péter költő, regényíró, a magyar irodalom fordítója, a Florida International University volt egyetemi tanára.

Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott:



Bogár Tamás, az Országos Kórházi Főigazgatóság Stratégiai Tervezési és Kontrolling Főosztály vezetője,

Bubán Tamás, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gasztroenterológiai Klinika szakorvosa, egyetemi adjunktusa,

Kiss-Dala Noémi, a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Infektológiai Osztály osztályvezető főorvos-helyettese,

Koós György főrendező, a Show and Game Zrt. munkatársa,

Lakatos Botond, a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Infektológiai Osztály főorvosa,

Peller Mariann, a Virtuosos Holding Ltd. producere,

Pikó Sándor képzőművész.

Az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai vagy közszolgálati tevékenysége elismeréseként Pro Sanitate-díjban részesült:

Bakos Tünde Boglárka, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat felnőtt háziorvosi rendelő háziorvosa,

Czifra Árpád, a Debrecen 57. sz. felnőtt háziorvosi körzet, Út és Erény Kft. háziorvosa,

Pap Zoltán Domokos, a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Campus, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály ortopéd-traumatológus szakorvosa,

Somodi Sándor, a Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Sürgősségi Klinika egyetemi docense,

Vincze Zoltán, a Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Sürgősségi Klinika egyetemi adjunktusa.

Az egészségügyi ellátás fejlesztéséhez történő szakmai, közszolgálati és tudományos tevékenységének elismeréseként Batthyány-Strattmann László-díjban részesült:

Baran Brigitta, a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika egyetemi docense,

Bobek Ilona Magdolna, a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Központi Aneszteziológiai Betegellátó Osztály osztályvezető főorvosa,

Kulcsár Andrea, az Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Szent László Telephelyi Szakrendelő főorvosa,

Lestár Béla, az MH-Honvédkórház II. sz. sebészeti osztály osztályvezető főorvosa,

Müller Péter, a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet orvosigazgatója,

Novák Zoltán Dávid szülész-nőgyógyász, nőgyógyászati daganatsebész, az Országos Onkológiai Intézet, Nőgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosa,

Póka Róbert, a Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi tanára,

Révész János, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója,

Sinkovics István, az Országos Onkológiai Intézet főorvosa,

Szekanecz Zoltán, a Debreceni Egyetem KK, Reumatológiai Klinika tanszékvezető egyetemi tanára,

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Infektológiai Osztály osztályvezető főorvosa,

Tóth Tamás, a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet ápolási igazgatója.

Az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése és a gyógyítás terén kivételesen magas színvonalú tevékenysége elismeréseként Semmelweis Ignác-díjban részesült:

Kiss Zsolt, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő főigazgatója.

Kiemelkedő színészi, rendezői, tevékenysége elismeréseként Jászai Mari-díjat kapott:



Berettyán Nándor, a Nemzeti Színház, Karinthy Színház színművésze,

Csomós Lajos, a Békéscsabai Jókai Színház színművésze,

Nyári Oszkár, a kaposvári Csiky Gergely Színház színművésze,

Szabó Győző, a Thália Színház színművésze,

Szabó-Sipos Barnabás színművész,

Timkó Eszter, az Új Színház színművésze,

Vida Péter, a Thália Színház színművésze,

Bakota Árpád, a Csokonai Színház színművésze.

Szabó Győző, a Thália Színház színművésze átveszi a Jászai Mari-díjat Kásler Miklóstól, az emberi erőforrások miniszterétől Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

Táncművészet terén kiemelkedő alkotói, előadói, tudományos és pedagógiai tevékenysége elismeréseként Harangozó Gyula-díjban részesült:



Barka Dávid, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncos szólistája,

Jekli Zoltán, a Győri Balett táncművésze,

Vági Bence, a Recirquel Újcirkusz Társulat művészeti vezetője, koreográfusa.

A cirkuszművészet terén kiemelkedő artista tevékenysége elismeréseként Hortobágyi Károly-díjban részesült:



Ádám László (Maximus Antonio), az Utazó Budapest Nagycirkusz artistaművésze és állattanítója,

Rolling Wheel - Németh Zsófia és Nagy Ferenc artistaművészek.

A nemzeti identitás erősödését elősegítő, kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Sára Sándor-díjban részesült:

Bántó Csaba Szabolcs filmoperatőr.

A mozgókép területén kifejtett kiemelkedő alkotótevékenysége, valamint művészi és tudományos teljesítménye elismeréseként Balázs Béla-díjban részesült:



Forgács Erzsébet vezető maszkmester, az egykori MAFILM alkalmazottja,

Füredi Vilmos producer, a Voxtrade Zrt. vezérigazgatója,

Helmeczy Dorottya, a Megafilm Kft. filmproducere, ő volt Elkúrtuk című film társproducere is.

Sipos József, a PCN Film Produkció rendező-producere.

Helmeczy Dorottya, a Megafilm Kft. filmproducere átveszi a Balázs Béla-díjat Kásler Miklóstól, az emberi erőforrások miniszterétől március 15. alkalmából a művészeti díjak átadásán a Pesti Vigadóban 2022. március 10-én Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

Kiemelkedő könnyűzenei, dzsesszzenei előadó-művészeti tevékenysége elismeréseként Máté Péter-díjban részesült:



Gábor Péter szövegíró, zeneszerző, basszusgitáros, a Bergendy Együttes tagja,

Keresztes Ildikó előadóművész,

Szulák Andrea előadóművész, énekesnő, színésznő, a Budapesti Operettszínház színművésze,

Varga Miklós előadóművész.

Kiemelkedő zenei előadó-művészeti tevékenysége elismeréseként Liszt Ferenc-díjban részesült:

Banda Ádám hegedűművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Vonós Tanszék egyetemi adjunktusa,

Csáki András gitárművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem habilitált egyetemi docense,

Fischl Mónika énekművész, a Budapesti Operettszínház színművésze,

Nagy Csaba tárogatóművész,

Számadó Gabriella, a Magyar Állami Operaház operaénekesnője.

Kiemelkedő zeneszerzői, zenei rendezői tevékenységéért Erkel Ferenc-díjban részesült:



Balogh Máté zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem adjunktusa,

Dobszay-Meskó Ilona karmester, zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Konzervatóriumának tanára.

Kiemelkedő zenetudományi, zenekritikai és zene-ismeretterjesztő tevékenységéért Szabolcsi Bence-díjban részesült:

Péteri Lóránt zenetörténész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára.

A névadó szellemiségéhez méltó, jelentős irodalmi alkotásért Gérecz Attila-díjban részesült:



Regős Mátyás költő, író, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgatója.

Kiemelkedő színvonalú irodalmi - költői, írói, irodalomtörténészi - tevékenysége elismeréseként József Attila-díjban részesült:



Gáspár Ferenc író, újságíró, szerkesztő, a Coldwell Könyvek Bt. ügyvezetője,

Halmai Tamás költő, esszéista, szabadfoglalkozású irodalmár,

Hodossy Gyula költő, író, szerkesztő, a Lilium Aurum Könyv- és Lapkiadó Dunaszerdahely igazgatója,

Horváth László Imre költő, író, szerkesztő, a Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképzőiskola és Gimnázium tanára,

Ködöböcz Gábor irodalomtörténész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Irodalomtudományi tanszék docense,

Lakatos Mihály író, az Emberi Erőforrások Minisztériuma osztályvezetője,

Poós Zoltán költő, szerkesztő, a Petőfi Irodalmi Ügynökség Ifjúsági és Gyermekirodalmi Centrum újságírója,

Tomaji Attila költő, irodalomtörténész.

Kiemelkedő történeti, irodalmi tevékenysége elismeréseként Herczeg Ferenc-díjban részesült:



Deák-Sárosi László, a Magyarságkutató Intézet és az Országos Széchényi Könyvtár tudományos munkatársa,

Mandics György tanár, költő, író, újságíró.

Kiemelkedő képzőművészeti tevékenysége elismeréseként Munkácsy Mihály-díjban részesült:



Erdei Kvasznay Éva festőművész,

Ernszt András festőművész, a Pécsi Tudományegyetem, Művészeti Kar tanszékvezető oktatója,

Koronczi Endre képzőművész,

Matl Péter szobrászművész,

Széchy Beáta nyugalmazott képzőművész,

Szegedi Csaba festőművész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem egyetemi docense,

Veres Gábor nyugalmazott szobrászművész.

Kiemelkedő iparművészeti, ipari tervezőművészeti tevékenysége elismeréseként Ferenczy Noémi-díjban részesült: