Most egy szerbiai kiskapun keresztül jöhetnek Európába az orosz utazók

Az Ukrajna orosz invázióját követő légtérzárlatok miatt az oroszok most kizárólag Szerbián keresztül juthatnak el bárhova Európán belül, miután Belgrád semleges maradt, és az Air Serbia továbbra is kiszolgálja Oroszországot.

Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto via AFP

A háborút megelőző időszakhoz képest most 50 százalékkal megduplázták a két ország közötti repülőjáratok ülőhely-kapacitását. A Bloomberg azt írja, hogy a ForwardKeys jegyértékesítései szerint közel kétharmadával nőttek a továbbutazások Franciaországba, Svájcba, Olaszországba és Ciprusra.

A Ukrajna ellen indított háború miatt február 28. óta az Európai Unió tagállamai kitiltották légterükből az orosz repülőket, Aleksandar Vucic szerb elnök azonban úgy döntött, semleges marad és megtartja Moszkvához fűződő kapcsolatait, annak ellenére is, hogy az országon nagy a nyomás, hogy támogassa az Oroszország elleni szankciókat, mivel Szerbia szeretne csatlakozni az EU-hoz.

Ezzel a semlegességgel viszont nyertek az oroszok egy kiskaput, és nem kell az Európába utazáshoz is a Perzsa-öböl felé kerülniük. Az Air Serbia a háború kezdete óta megduplázta a Moszkvába és Szentpétervárra induló járatainak kapacitását, úgy tudni, hogy egy korábbi New York-i járatként szolgáló Airbus SE A330-as repülőgépet is üzembe helyeztek.

Egy a belgrádi repülőtéren dolgozó értékesítési ügynök a Bloombergnek azt mondta, a reptér „váratlanul csomópont lett”, és „szinte az összes járat tele van, a jegyárak pedig nem számítanak”, de úgy fogalmazott, nem érzi jól magát, hogy „mások szerencsétlenségéből profitál”. Az Oroszországból induló közvetlen járatok közül a legtöbb még mindig Törökországba megy, ahonnan Georgiába, Németországba, az Egyesült Királyságba és az Egyesült Államokba lehet továbbutazni. Törökországot követi az Egyesült Arab Emírségek és Quatar, most pedig a korábbi 12. helyről a negyedikre ugrott Szerbia, ahonnan az oroszok európai országokba mennek tovább.

A Belgrádban átszálló oroszok 8 százaléka Ciprusra utazik, ez januárban még csak 0,3 százalék volt. De most Belgrádon keresztül utaznak tovább Szlovéniába, Ausztriába, Németországba, Spanyolországba és az Egyesült Királyságba is, miközben januárban még alig volt valaki, aki ezt az útvonalat választotta.

A FlightRadar24 szerint az Air Serbia Belgrádba tartó repülőgépei egyébként Moszkvából most nyugat felé indulnak a balti államokon át, hogy elkerüljék Ukrajnát, majd délre fordulnak Lengyelország, Szlovákia és Magyarország felett.