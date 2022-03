A 2008-as válság óta nem zuhantak ekkorát a kínai részvények

A hongkongi tőzsdén hatalmasat zuhantak hétfőn a kínai részvények: a koronavírus eddigi legsúlyosabb kínai felbukkanása miatt a legtöbb szektorból menekültek a befektetők. A szárazföldi kínai részvényeket összefogó HSCE-index több mint hét százalékot esett, miután a hatóságok bejelentették, hogy hat napra lezárják a technológiai központnak számító Sencsen városát. Ez az index legnagyobb zuhanása volt 2008 novembere óta.

Fotó: PETER PARKS/AFP

A Financial Times megjegyzi, hogy Kína két éven át el tudta kerülni, hogy a vírus tömegesen bukkanjon fel az országban: egész városrészek vagy városok lezárásával, tömeges teszteléssel és masszív kontaktkutatással igyekeztek elejét venni a járvány terjedésének. De a jelek szerint ez a stratégia most padlót fogott, és az ország több pontján is ezrével regisztrálják az új eseteket.

A lapnak nyilatkozó elemzők szerint az áll az árfolyamok esése mögött, hogy a befektetők megijedtek: ha a most elrendelt lezárások tartósak maradnak, az visszavetheti a kínai gazdasági növekedési kilátásait is. Az egyik elemző elmondása szerint egyetlen egyhetes lezárás egy régióban 0,8 százalékkal csökkentheti az éves növekedés mértékét.

Az ING elemzői szerint egyelőre nincs jele annak, hogy Peking a koronavírus miatt elrendelt szigorú szabályok enyhítésére készülne. Külön kiemelték, hogy ha a koronavírus felbukkanna a sencseni kikötőben, akkor legalább két hétre leállhatna a forgalom, ami súlyos gondokat okozhatna az elektrotechnikai eszközök már amúgy is gondterhelt ellátási láncainak működésében.