Orbán teljes semlegességet hirdetett

Orbán Viktor a Kossuth téren beszélt ezúttal március 15. alkalmából, a Békemenet néven meghirdetett fideszes felvonulás nagy számú résztvevője előtt.

Eddig jellemzően a Nemzeti Múzum előtt szónokolt ilyenkor, az állami ünnepségsorozat egyik programjaként. Most azonban nemcsak a helyszín módosításával szakított ezzel a hagyománnyal, hanem azzal is, hogy politikai üzenetei előtt nem tartott történelmi áttekintést, nem emlékezett meg az 1848-as forradalomról, és egy pillanatig sem miniszterelnöki, hanem mindvégig pártelnöki pozícióból beszélt.

Fő üzenete az a hazugság volt, hogy az ellenzék háborúba akarja sodorni Magyarországot, mert katonákat és fegyvert küldene az ukrajnai frontvonalra. (Mindazonáltal Orbán Viktor kormánya az EU-ban 500 millió euró értékben szavazott meg egy fegyvervásárlási programot Ukrajna hadseregének támogatására.)

Egyenlő távolságra Moszkvától és Brüsszeltől

Orbán az egész EU-ban sajátos alapállást hirdetett meg a háború ürügyén: a teljes semlegességet. Arról beszélt, hogy sem Oroszország, sem Ukrajna, sem az USA, sem pedig a brüsszeliek (nem volt világos, hogy itt az EU-ra vagy a NATO-ra gondolt-e, talán mindkettőre) nem képviselik a magyar érdekeket, ezért minden vonatkozásban ki kell maradnia Magyarországnak a konfliktusból. A beszéde alapján még csak oldalt sem szabad választani.

Eközben a régió többi országa határozottan Ukrajna pártját fogja. A lengyel, a cseh és a szlovén miniszterelnökök éppen kedden utaztak például Kijevbe, hogy személyesen fejezzék ki együttérzésüket az ostromlott ukrán főváros népének.

Orbán végig úgy beszélt a háborúról, mint egy természeti katasztrófáról, ami rossz ugyan, de egyértelműen megállapítható felelőse nincs, senkiért sem lehet szorítani.

Orbán Viktor Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A nagyhatalmakat úgy emlegette, mint akik számára csak sakktábla a régió, amelyen sakkfigurák a magyarok is. Beszéde alapján az a nyugati szövetségi rendszer, amelynek Magyarország is tagja, valójában nem alkalmas arra, hogy a magyar érdekeket képviselni lehessen benne. "Ha céljaik úgy kívánják, fel is áldoznak bennünket" - mondta általában a nagyhatalmakról, a keletiekről és nyugatiakról egyaránt. Ugyanígy egyenlőségjelet tett a keleti "véres háború" és a nyugati "genderőrület" között. Ha előzetesen nem lehetne tudni, hogy Magyarország az EU és a NATO tagja, akkor a beszéd alapján úgy tűnhetett, mintha egy minden szövetségi rendszeren kívül lévő ország vezetője beszélt volna.

Erő, erő, erő

Orbán legfontosabb motívuma az "erő" volt. Szerinte csak akkor tudja Magyarország sikeresen képviselni ezt a harmadikutas, el nem kötelezett, minden irányba egyformán távolságot tartó vonalát, ha erőt tud mutatni a világnak. Szerinte ezt az erőt csak a Fidesz választási győzelme nyomán tudja Magyarország felmutatni. Mert ha nyer a Fidesz áprilisban, akkor erős hadserege, hadiipara és egyetemei lesznek Magyarországnak. Kulturális beruházásokban és nemzetközi sportrendezvényekben már most is nagy erőt mutat szerinte az ország.

Az erősségek között említette, hogy 200 ezerrel több gyerek született az elmúlt 12 évben, mintha baloldali kormánya lett volna Magyarországnak. A korábbi években is rendszeresen sorolt tetszetős statisztikai adatokat ünnepi beszédein, de azok nem feltételezéseken alapultak. Most más szám nem hangzott el.

Magabiztosan szólt a Fidesz várható győzelméről. Márki-Zay Pétert (neve kimondása nélkül) egy földbe csapódott, kihűlt kődarabnak nevezte, azt mondta, hogy az ellenzék "a legmélyebb tanácstalanság állapotában a szétesés határán billeg". Ezzel szemben a Fidesz sohasem volt még olyan erős 19 nappal a választás előtt, mint most, és utalt olyan adatokra is, amelyek alapján Budapesten is jó eredményeket érhetnek el a párt jelöltjei.

Ugyanakkor további nagyon kemény kampányolásra buzdított mindenkit, "ha már fáj, akkor is tovább kell küzdeni", üzente egy Schwarzeneggernek tulajdonított idézettel megtámogatva a fideszes közönségnek.

Békeharcos

Biztonságot és békét ígért, ez a motívum szintén végighúzódott a beszéden, mindig olyan formában, hogy a békét csak a Fidesz tudja garantálni. Korábban a kampányban Orbán azt emelte ki, hogy az ellenzék győzelme esetén elszegényedés várna a lakosságra, most viszont ennél erősebb volt a fenyegetése, mert ezúttal háborút vizionált erre az esetre.

Azt mondta, hogy a nők a háború helyett gyászoló anyákat és árvákat látnak, a szankciók helyett pedig nélkülözést, Ezt a nézőpontot kell a magyar kormánynak is követnie szerinte, és ezért nagy szerencse, hogy egy nő, Novák Katalin lesz az új államfő. Amikor erről elmélkedett, mintegy elhatárolódott azoktól az Oroszországra kirótt gazdasági szankcióktól is, amelyeket a kormánya megszavazott az EU-ban.