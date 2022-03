Az európai autógyártást is megakasztja az orosz-ukrán háború

Több európai autógyártó, így a Volkswagen és a BMW üzemeiben is megakasztja a termelést az ukrajnai háború, egy nagyon egyszerű, de alapvető alkatrészt ugyanis eddig leginkább Ukrajnából importáltak.

Az alkatrész, aminek hiánya most gondot okoz, egy egyszerű szalagozás, ami az autókban lévő közel 50 kilométernyi elektromos kábelt összetartja. Ukrajnában 40 gyár is foglalkozott ennek a nagyon olcsón előállítható alkatrésznek a gyártásával, az autógyártók innen szerezték be az európai gyártáshoz használt kábelkötegek egyötödét. Azóta viszont, hogy az orosz hadsereg megtámadta Ukrajnát, a hámok már nem jutnak el olyan biztosan az európai autógyárakba. Enélkül pedig, nem lehet folytatni a termelést.

Kábelköteg gyár Tunéziában. Egyelőre nem tudják átvenni a kieső ukrán termelést. Fotó: RAINER JENSEN/dpa Picture-Alliance via AFP

Az autógyártók most igyekeznek máshonnan beszerezni a szükséges alkatrészeket, de ez nem olyan könnyű, mert bár a kábelköteg nem a legbonyolultabb alkatrész egy autóban, a VW vezérigazgatója például azt nyilatkozta a Financial Timesnak, hogy a prémium autókhoz felhasznált hámok kifejezetten azokhoz készültek, így nem lehet egyik pillanatról a másikra áttérni egy másik beszállítóra. A legjobb az lenne, ha a kábelkötöző üzemeket Ukrajnából át tudnák költöztetni egy másik országba, de a háború ezt is megnehezíti. De nem csak az eszközök hiányoznának, a kábelköteget gyártása sok kézi munkát igényel, amire az ukrán munkásokat már jól betanították. Az autógyárak egyelőre mérlegelik, hogyan is tudják megoldani ezt a problémát.