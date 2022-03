Csúcsszürreál videó készült a tésztát gyúró fejkendős nénik mellett unatkozó glammodellekről

A lehetne még szürreálisabb a világ kérdésre már régóta tudom, hogy minden nap egyre hangosabb igennel lehet csak válaszolni, de amit március 15-én láttam, az abszurdabb mindennél. És most nem a Békemeneten Bencsik András mellett vonuló Győzikére gondolok, de még csak nem is Orbán Viktor beszédére, amiben a magyar miniszterelnök kifejtette, számára mit jelent a jelenlegi helyzetben a semlegesség. Most csak és kizárólag a Sugarbird új kollekciójára, pontosabban az azt belengető, Instagramra posztolt werkvideóra tudok gondolni, amiben csipkébe burkolt glammodellek állnak tűsarkúban, szinte már túlzóan unott fejjel, tésztát gyúró, fejkendős nénik mellett.

A videóban szereplő modellek (Horváth Cintia, Kecskés Enikő, Fitos-Dombai Laura – aki Instagram-profilja szerint 2018-ban Glamour-nagykövet volt, gondolom ez fontos –, Jagasics Maja, a márka alapítójának lánya, és Gesztesi Panka aki meg Liptai Claudia lánya) pont úgy viselkednek, mint azok a tizenévesek, akiket nyáron büntetésből leküldenek vidékre a nagymamához, hogy majd ott megtanulják hogyan kell rendesen viselkedni, őket viszont rohadtul nem érdekli, hogyan kell töltött paprikát csinálni.

Na és ilyenkor születnek az ilyen tekintetek:

Meg az ilyen lépcsőn ücsörgős elvágyódások vissza a budapesti éjszakába a vodkaszódák közé:

Csoda, hogy Horváth Cintiának nem könnyes a szeme, miközben a tornác mellett állva úgy néz ki, mint aki arra gondol, miért küldte le az anyja ide az Isten háta mögé:

A videó sztorija szerint aztán a büntetésben lévő lányok végül szépen beilleszkednek, és ráveszik a kalotaszegi néniket egy csoportos vonulásra, hogy úgy érezzék, mintha ismét a bulinegyedben lennének:

És szerencsére találtak kürtőskalácsot is, amit mondjuk nem lehet olyan csábosan enni, mint a macaront, de a semminél jobb:

A Sugarbird bő tíz évvel ezelőtt még csak arról volt ismert, hogy a csipkékkel dúsított koktélruhákat és műszálas melegítőket Zimány Linda, Dukai Regina meg Bódi Sylvi promózták, miközben úgy csináltak, mintha ők lennének a tervezők. Az elmúlt hónapokban azonban a NER kedvenc énekesnője, Tóth Gabi tett kifejezetten sokat azért, hogy minden egyes, Magyarországon élő ember ismerje a márka Czukormadár név alatt futó, műmatyó és most már műkalotaszegi kollekcióit is.

A márka weboldalán található leírás szerint a cég „legújabb koncepciója”, a Czukormadár „kizárólag a népművészeti örökség és hagyomány témáival foglalkozik, kézi hímzéssel és magas színvonalú kézműves munkával”. A leírás szerint ezek a termékek „kizárólag Magyarországon” készülnek, „európai alapanyagokból saját grafikai- és szövetmintákkal”.

Ilyen „magas színvonalú kézműves munkával” készült az alábbi közel 45 ezer forintos táska:

Ahogy ez a csinos, 48 ezres mackónadrág is:

De lehet kapni ízlésesen ráncolt, rózsaszín ruhát is közel 68 ezer forintért:

Azok a nők pedig, akik eddig csak irigykedve nézték Tiborcz István NER-mellényét, most örülhetnek, mert a Sugarbird elkészítette a női változatot is, ezzel a kellemesen visszafogott mintával, mindössze 74 990 forintért:

(Címlapkép: eu.sugarbirdfashion.com)