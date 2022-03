Jelentős összeggel támogatja Bojár Gábor a sztrájkoló tanárokat

„Szinte heti rendszerességgel kapok kéréseket különböző nemes célok támogatására, de sajnos nincs kapacitásom arra, hogy felelősen válogassak, mérlegeljek az ezer különböző cél között. Most azonban kivételt teszek. A Tanítanék Mozgalom megkeresésére egy jelentősebb összeget utalok a sztrájkoló pedagógusok sztrájkalapja javára” – írja Facebook-oldalán Bojár Gábor, a Graphisoft alapítója és egyben Márki-Zay Péter egyik gazdasági tanácsadója.



A Tanítanék Mozgalom a pedagógussztrájk indulásakor kezdett gyűjtésbe, mivel a sztrájkoló tanárok amúgy is csekély fizetéséből naponta tízezer forintot vonnak le. Bojár abban bízik, hogy mások is követik a példáját és adományoznak a tanároknak. (via eduline.hu)