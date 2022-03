Megszavazta az EP az oligarchákról szóló jelentést, amiben Orbán neve is szerepel

Csütörtökön nagy többséggel szavazta meg az Európai Parlament azt az oligarchákról szóló jelentést, amiben Orbán neve is szerepelt. A finn néppárti Petri Sarvamaa által előkészített állásfoglalás szerint az „egyes tagállamokban a nemzeti kormányok tagjai és más politikai pozíciókat betöltő személyek is az oligarchia részét képezik, és aktívan arra törekednek, hogy az uniós forrásokból saját maguk jussanak pénzügyi előnyökhöz.” A Népszava által kiemelt rész szerint a jelentésben szerepel, hogy Magyarországon Orbán Viktor a mezőgazdasági támogatások révén központosította és a belső köre számára újraosztotta a vagyont, a magyar közbeszerzés működése rendszerszintű hiányosságokat jelez. Azt is írják, hogy az EU Csalás Elleni Hivatalától 2015 és 2019 között Magyarország kapta a legtöbb pénzügyi korrekcióra vonatkozó ajánlást.

Fotó: ARTHUR NICHOLAS ORCHARD/Hans Lucas via AFP

Daniel Freund német zöldpárti képviselő szerint nem csak az orosz oligarchák vagyonát kell befagyasztani, hanem az EU saját oligarcháinak járó uniós forrásokat is. „Ha így folytatjuk, Orbán oligarchái felvásárolják az utolsó független napilapot is Magyarországon” - mondta Freund a szerda esti vitán az EP-ben.



A jogilag nem kötelező jelentésben a képviselők sürgetik az Európai Unió intézményeit, hogy vessenek be minden lehetséges eszközt az oligarchák megakadályozására, hogy azok ne tudják átvenni a gazdaság, a pénzügyek és politika irányítását.