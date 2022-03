Tanárszakszervezetek: A kormánynak még három napja van, hogy teljesítse a tanárok követeléseit

A vasárnapi választások után az új kormány megalakulásáig korlátozott jogkörökkel rendelkező ügyvezető kormány fog működni. Ebből következik, hogy csak e héten van lehetősége arra a jelenlegi kormánynak, hogy teljesítse a Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete közös sztrájkbizottságának követeléseit - írja a kormánynak címzett nyílt levelében a két pedagógus szakszervezet.

A szakszervezetek emlékeztetnek, hogy 2018. augusztus 1-je óta a törvény szerint a parlamenti képviselők fizetése a KSH által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset háromszorosának kell, hogy megfeleljen, ami most 1 millió 316 ezer forintot tesz ki.

Mint írják, ilyen mértékű béremelést nem követelnek a közoktatásban dolgozóknak, de akkorát igen, ami arra elegendő, hogy a nevelési-oktatási intézményekben dolgozók is ki tudják fizetni – a kezdőbérből is – albérletüket, ne legyenek napi megélhetési gondjaik, és ne legyen elviselhetetlen a munkaterhelésük, az elvégzett túlmunkát pedig fizessék ki. Egyfajta bérautomatizmus nemcsak a közpénzekből legjobban kereső országgyűlési képviselők és tisztségviselők esetében fontos, hanem a nevelés-oktatás ágazatában is elengedhetetlen! - áll a levélben.

"A háborús helyzetből fakadó gazdasági problémák nem akadályozták meg a felhatalmazási törvény által mindenható kormányt abban, hogy a fenti, jelentős béremelést végrehajtsák. Akkor mi tartja még mindig vissza ugyanazt a kormányt attól, hogy a szakszervezetek által képviselt oktatásban dolgozók igencsak szerény követeléseit végre teljesítsék?" - teszi fel a kérdést a PSZ és a PDSZ. Mint emlékeztetnek, még három napig tudják ennek a kormánynak a képviselői megtenni a megfelelő ajánlatukat a sztrájkbizottságnak, azután már csak az új kormány – bárkikből is alakuljon – által kijelölt képviselőkkel tudják folytatni a tárgyalásokat.