A köztévé déli Híradója a teljes fegyverarzenált bevetette

Az M1 11 órás Híradójában komoly anyagban szedték ízekre Márki-Zay Péter kampánykijelentését arról, hogy Orbán Viktor egy Halálcsillagot épített, és egy sugárnyalábbal bárkit meg tud semmisíteni. A híren felbuzdulva megnéztem a déli Híradót. Sugárnyalábozás pont nem volt, cserébe láthattam, milyen, amikor a közmédia mindent bevet, amije csak van.

Még a választási előkészületekről szóló érdektelen töltelékanyagok előtt, egyből jött az első bomba: az M1 részletesen beszámolt a Magyar Nemzetben ma megjelent Mediaworks-ös Orbán Viktor-interjúról. Aki békét akar, válassza a nemzeti oldalt, aki háborút, a balt. Ebben nagyjából ki is merült a lényeg, Orbán szerint a baloldal mindent kockára tett, és vasárnap mindent el fog veszíteni, mert "az emberek a legbonyolultabb nemzetközi összefüggéseket is kristálytisztán átlátják". Felhős az ég, tapasztalt, higgadt vezetőre van szükség. A biztonság kedvéért a híradósok kicsit idéztek a miniszterelnök tegnapi, székesfehérvári kampányzárójából is, ahol pont ugyanezeket mondta.



Az M1 idézte Orbán kijelentését, miszerint abszurd Márki-Zay (pontosabban "ellenfelünk vezetője") kijelentése, hogy Ukrajna a mi háborúnkat vívja. Kicsit zavarba is jöttem, hogy akkor most Feri vagy Miniferi-e a baloldal vezetője, mindenesetre azt lehetett hinni, hogy az abszurdozással be is vitték a végső csapást az ellenzéknek és MZP-nek, de aztán kiderült, hogy a lényeget a Híradó későbbre tartogatja.

Addig azonban először az elmúlt 30 év legdurvább választási csalásáról és beavatkozásáról jött egy origós lapszemle: arról, hogy az sms-ek után a baloldal nem átall embereket hívogatni telefonon, hogy menjenek választani. Idézték a lapot, miszerint példátlan zavarkeltésről van szó. A témához kapcsolódva szemlézték a Magyar Nemzetet is: az adatgyűjtéshez Bajnai Gordonhoz köthető szervezetek által illegálisan beszerzett számokat hívogattak! Egymillió embert kerestek meg így. Amiket Facebook-profilokból, a Messenger-alkalmazásból nyertek ki, meg banki és kereskedelmi adatbázisokból. Beidézték Márki-Zay nyilatkozatát, hogy az ellenzéki kampányt tényleg segíti a DatAdat nevű cég.

Ezután még megdöbbentőbb dolgok következtek. A Magyar Nemzet cikkének teljesen kritikátlan szemléjéből a közmédia nézői egyebek mellett megtudhatták, hogy

chatbotok segítségével gyűjtöttek adatokat, melyek kvíznak és játéknak álcázták az adatgyűjtést.

A szakértők szerint 70 like alapján bárki jól megismerhető, 150 like-ból valakiről többet lehet tudni, mint amit a szülei tudnak róla, 300-ból meg jobban meg lehet ismerni, mint az illető élettársa! (Sajnos nem derült ki, hány like-ból lehet jobban kiismerni valakit, mint ő saját magát, pedig ilyen számnak is kell léteznie.)

A Bajnai-féle DatAdat dönthette el az előválasztást MZP javára.

Az ügy miatt még a nézőpontos Mráz Ágostont is megszólalt, aki szintén nagyon súlyosnak tartja a történteket. Szerinte alkalmas a megtévesztésre, a befolyásolásra, és kimeríti a választási csalás tényállását, és külön felrótta, hogy külföldi cégről van szó. Hangsúlyozta, hogy ilyen rendszerszintű támadás még nem érte Magyarországot, mindenkinek fel kell ellene lépni. Aztán a híradó felidézte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a hatóságok vizsgálatát kérte, amit a Híradó úgy interpretált, hogy ezzel a bűnösség kérdése el is dőlt.

A kiegyensúlyozottság jegyében beolvastak egy mondatot arról, hogy a DatAdat közleménye szerint a nekik tulajdonított visszaélésekből semmit se követtek el, és perelni fognak. De hogy ne ez legyen az utolsó szó a témában, Hollik István Fidesz-szóvivő tájékoztatója következett, aki szerint hiába állapította meg az NVB a jogszerűtlenséget, az a 4. napja folytatódik, és követelte, hogyaz ellenzék azonnal állítsa le a választási csalást, a választók meg vegyenek részt a választáson, hogy megakadályozzák, hogy az ellenzék befolyásolási kísérlete célt érjen.



Hogy, hogy nem, az M1 Híradó ismét egy origós cikkben látta meg a hírértéket: Márki-Zay Péter megint elszólta magát! Itt valami olyasmiről volt szó, hogy Márki-Zay az ATV-ben egy félmondatban azt mondta, hogy nem cáfolta, hogy azt mondta, hogy fegyvereket és katonákat küldene Ukrajnába. Bevallom, nem tudtam követni, hogy pontosan mindez mit jelent: cáfolja-e vagy nem cáfolja azt, hogy cáfolta vagy nem cáfolta a fegyver- és katonaküldést.

De voltak konkrétumok is, mégpedig elég aggasztóak. Érkezett ugyanis egy Metropol-lapszemle, és vele az Alapjogokért Központ geopolitikai szakértője, Koskovics Zoltán aki cinikusnak és felelőtlennek nevezte az ellenzék miniszterelnök-jelöltjét. Márki-Zay ugyanis azt találta mondani, hogy a magyar fiatalok számára "a vér fontosabb, mint az olaj". A kijelentés elemzése során a Metropolt idézve megemlítették, hogy győzelme esetén MZP

behívná a 18-50 közötti férfiakat,

de talán még az 50-65 közöttieket is,

sőt, a mozgósítást talán még az 55 alatti nőkre is kiterjesztenék!

Van ugyanis egy HM-rendelet, ami alapján mindez megtehető, ha a parlament rendkívüli állapotot vezetne be. "Ha a baloldal vasárnap megnyeri az országgyűlési választásokat, pár napon belül akár már azért aggódhatunk, hogy az édesapák és fiaink behívója mikor érkezik meg a saját családunkhoz is" - fejeződik be a Metropol cikke, és így fejeződött be a déli Híradó politikai blokkja is. A háborús meg a menekültekről szóló hírek után volt még egy gazdasági anyag is arról, hogy milyen jók a mutatók és a GDP növekedése immár egészen biztos, majd jöttek a levezető koronás és egyéb anyagok.