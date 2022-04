Dán megfigyelők az erdélyi levélszavazásról: Sok esetben egynél több szavazólapot dobtak be, anélkül, hogy a tisztviselők megállították volna őket

A választások megfigyelésével foglalkozó Silba, egy dán civil szervezet két megfigyelőcsoportot is küldött Kolozsvárra, hogy az erdélyi magyarok levélszavazását monitorozzák a magyar parlamenti választásokon. A Hang azt írja, gyorsjelentésük lesújtó képet ad a folyamatról.

Jelentésük szerint az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsnál nem hagyományos szavazóurnát, hanem egy kivágott kartondobozt használtak, a személyes adatokat tartalmazó nyomtatványokat bárki számára látható helyen tartották, a falvakból származó levélszavazatokat pedig a szavazóhelyiségben lévő hűtőszekrényen tartották lezáratlanul és bárki számára hozzáférhetően.

Megfigyelésük szerint a kolozsvári konzulátuson sem volt pecsét a szavazóurnán, de azt is problémásnak vélik, hogy a falvakból civil szervezetek gyűjtötték a szavazatokat, amiket aztán dobozokban, jegyzőkönyv nélkül vitték el a konzulátusra.

A jelentésükben az is szerepel, hogy láttak egy idős férfi a felesége nevében, egy nőt pedig a fia nevében szavazni, és olyat is láttak, hogy valaki egyszerre tíz szavazatot dobott be.

„A levélszavazáson rendelkezésre álló szavazólapok és borítékok száma majdnem kétszerese volt a konzulátuson regisztrált választópolgárok számának, ami potenciálisan elég problémás lehet a fel nem használt szavazólapokkal való visszaélés miatt” – áll a jelentésben.