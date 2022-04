Kadirov szerint az orosz csapatok újra megtámadják és elfoglalják Kijevet

A csecsen vezér hétfőn jelentette be Telegram-csatornáján, hogy az orosz erők nemcsak Mariupol városát fogják újra támadni, de Kijevet és más ukrán városokat is. Úgy fogalmazott: „Luhanszkot és Donyecket először is teljesen felszabadítjuk, majd elfoglaljuk Kijevet és a többi várost”.

Ehhez a Reuters híre szerint hozzátette, hogy „Kijevvel kapcsolatban nem lehet kétség”.

Ramzan Kadirov és fegyveres alakulatait már március közepén kivonták a kijevi frontról. Korábbi hírek szerint a kadirovisták több száz fős veszteséget szenvedtek, elesett egy tábornokuk, Magomed Tusajev, a csecsen nemzeti gárda 141. gépesített lövész ezredének parancsnoka is. Március végi hírek szerint csecsen önkéntesek harcoltak Mariupolban is, az orosz hírügynökség szerint csecsen önkéntesek védték az ellenőrzőpontokat a városból a szakadár „Donyecki Népköztársaság” felé vezető úton, ahol a mariupoli városi tanács szerint a városból erőszakkal elhurcolt polgárokat deportálták a szakadár köztársaság, illetve Oroszország irányába.