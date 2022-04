Zsiday szerint a Bokros-csomaghoz hasonlítható kiigazítás jöhet, ha a kormány nem egyezik ki az Unióval és adja fel a rezsicsökkentést

“A rezsicsökkentés a jelenlegi árak mellett fenntarthatatlan, az EU-val való kiegyezés pedig gazdasági szükségszerűség” - írja blogjában Zsiday Viktor. A befektetési szakember azért gondolja így



“mert anélkül súlyos kiigazításra lenne szükség, miközben a növekedés is padlón maradhatna. Kiegyezés nélkül akár Bokros-csomag méretű terheket kellene valakik nyakába akasztani, és bárhogyan is osztjuk majd ezeket a terheket, végül az egész társadalom fizeti meg.”

Zsiday kiindulópontja az, hogy a magyar költségvetés helyzete és kilátásai miatt mindenképp szükség lesz valamiféle költségvetési kiigazításra, bárhogy nevezzük is azt.

- szögezi le a szerző. Zsiday elöljáróban elmondja, hogy az igazán “izgalmas” dolgok nem is idén, hanem 2023-ban jönnek, mert ekkor lesz esedékes a Magyar Nemzeti Bank és az MVM feltőkésítésa. Előbbi vesztesége a kamatszint emelkedésével együtt nő, utóbbi pedig a rezsicsökkentzés miatt veszteséges, amit az állami tulajdionosnak kell kipótolnia.

Zsiday azt írja, hogy a hozzáértők eredetileg kábé 4 százalékos költségvetési hiánnyal kalkuláltak 2023-ra. De a jegybank várható vesztesége, az államadósság finanszírozásának drágulása, és a gazdaság jelentős lassulása a becslései szerint önmagukban 5,5-6,5 % környékére tornázhatja ezt fel. És erre jön rá a rezsicsökkentés terhe.

“Ha a gáz- és áramárak magasak maradnak, akkor akár a GDP 2-3%-át is kiteheti a veszteség (…) amit az MVM fizet, az államnak pedig 2023-ban fel kell tőkésítenie a céget ebben az esetben. Tehát magas energiaárak mellett már akár a GDP 8-9 (rossz esetben 10)%-át közelítő költségvetési hiány is lehetséges, ami teljes mértékben fenntarthatatlan.”

“ha nincs kiegyezés az EU-val, akkor források híján a növekedés is kisebb lesz 2023-24-ben is, ami újabb kiigazítást tenne szükségessé, egy lefelé bukó spirálba rántva a gazdaságot.”

Zsiday úgy látja, hogy még abban az esetben is szükség lenne évi 500-1500 milliárd forint “előteremtésére”, ha a kormány egyrészt kiegyezne az Unióval másrészt legalább a nagyobb fogyasztókat kivenné a rezsicsökkentés hatálya alól.

Hogy honnan lehet ennyi pluszpénzt szerezni? A Fidesz receptje korábban a különadók kivetése volt, de az igazán jól tejelő szektorok - bankok, energiaipar, telekommunikáció - részben már baráti kézbe kerültek, mármint Orbán barátaiéba.

"a szektoradók mellett még egy általános társasági adókulcs emelés (…) és esetleg valamiféle gazdagabbakra kivetett adó is (különösen, hogy mára a kormánypártok bázisa a kevésbé jómódú réteg). Az EU-s kiegyezés esetén valószínűleg amúgy is magasabb költségvetési hiányra lenne lehetőség, mint anélkül, tehát már csak emiatt is szükséges ez, hogy kevesebb adót kelljen emelni.”