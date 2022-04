Finn tüzérek Tampella gyártmányú, 155 mm-es löveget kezelnek a Hideg válasz nemzetközi hadgyakorlaton március 22-én. Fotó: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

„Nagyon valószínű”, hogy Finnország benyújtja csatlakozási kérelmét a NATO-hoz az Ukrajna elleni orosz támadás következményeként, de a döntést még nem hozták meg – közölte pénteken Tytti Tuppurainen finn Európa-ügyi miniszter.



A miniszter a Sky News brit hírtelevíziónak nyilatkozva kiemelte: a finnek, úgy tűnik, elhatározták magukat, és már most jelentős többség támogatja a NATO-tagságot. Helyi sajtójelentések szerint Finnországban a NATO-tagság támogatottsága évtizedekig 20-25 százalék körül stagnált, most azonban már a 70 százalékhoz közelít. A parlamentben is világos többség kezd körvonalazódni a kérdésben. Sanna Marin finn kormányfő szerdán azt mondta, néhány héten belül döntenek.

Oroszország már korábban figyelmeztette Finnországot és Svédországot, hogy esetleges NATO-csatlakozásuk nemzetbiztonsági következményekkel járna nemcsak rájuk, de az egész európai térségre vonatkozóan. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője pénteken kijelentette: a NATO-tagság nem fogja erősíteni a nemzetbiztonságukat, ugyanis „Finnország és Svédország a NATO első vonalába kerülne”.

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács titkárának helyettese pedig csütörtökön arról beszélt, hogy Finnország és Svédország NATO-csatlakozása esetén Oroszország kénytelen lenne megerősíteni katonai, különösen nukleáris képességeit a Balti-tenger és Skandinávia térségében.

Magdalena Andersson svéd miniszterelnök március végén arról beszélt, hogy a korábbiakkal ellentétben már nem zárja ki, hogy Svédország csatlakozzon az észak-atlanti katonai szövetséghez. Hétfőn a szociáldemokrata svéd kormánypárt bejelentette, hogy belső vitára bocsátja NATO-politikáját. (MTI)