Kásler Miklós gondos felügyeletével készíti Rákay Philip a sorozatot az Aranybulláról

Abból kellene sorozatot gyártani, ahogy Kásler Miklós miniszter és Rákay Philip egyeztet az Aranybulláról szóló sorozatról.

Ez az a produkció, ami filmnek indult, aztán kiderült, hogy sorozat lesz belőle. 4 producere is van, Rákay Philip mellett Hábermann Jenő, Csincsi Zoltán és Kriskó László, utóbbi rendező is. A Nemzeti Filmintézet első körben 600 millió forintot adott a II. András király átlal kiadott törvénycsomagot bemutató sorozatra tavaly nyáron, ehhez hozzácsaptak még 42 millió forintot most február végén.

A Filmintézet tavaly azt írta, hogy a sorozat az Aranybulla jubileumára készül, hozzátéve, hogy a törvénycsomag kiadásának 800. évfordulója 2022 áprilisában lesz. Ami most van, de egyelőre nem a díszbemutatóról szólnak a hírek.

A sorozatról készülő sorozat így nézhetne ki:

1. rész, amiből Kásler Miklóstól megtudjuk, hogy

„az Aranybulla kiadásának 800. évfordulója alkalmából tévésorozat készül a II. András királyunk által kiadott korszakalkotó dokumentumról, amely egyedülálló volt a kontinentális Európában. Rákay Philippel a készülő alkotás kapcsán folytattunk tartalmas megbeszélést. A nemzetünk történetének egyik meghatározó mozzanatát megörökítő, hiánypótló produkcióhoz ezúton is sok sikert kívánok!”

2. rész, amiből megtudjuk Kásler Miklóstól, hogy

„az Aranybulla kiadásának 800. évfordulója alkalmából tévésorozat készül. A napokban Rákay Philip volt a vendégem, akivel az Aranybulla keletkezésének történetéről és a korabeli Magyarország helyzetéről beszélgettünk. Biztos vagyok benne, hogy egy színvonalas sorozatnak lehetünk majd szem és fültanúi. A hiánypótló alkotáshoz ezúton is sok sikert kívánok!”

3. rész, amiből megtudjuk Kásler Miklóstól, hogy

„az Aranybulla kiadásának 800. évfordulójára készült tévésorozatról és az éppen aktuális, általános kulturális kérdésekről folytattam ma megbeszélést Rákay Philippel”



Werkfilm, amiből Rákay Philiptől megtudjuk, hogy

VÉGRE KÉSZÜLNEK MAGYAR TÖRTÉNELMI FILMEK.

2. évad:

Rákay Philip bejelenti, hogy április 20-án elkezdik forgatni „minden idők egyik legnagyobb szabású, magyar történelmi kalandfilmjét, a „MOST VAGY SOHA!” című, Petőfiről és a márciusi ifjakról szóló mozit”. Erre eredetileg 4,5 milliárd forintos állami támogatást szántak (2,5 milliárdot adott a Nemzeti Film Intézet, 2 milliárd egyenesen a kormánytól érkezett, egyedi kormányhatározatnak köszönhetően.) De múlt héten hozzácsaptak még 200 millió forintot. Ezt a produckiót az ismert kormánypárti influenszer nemcsak producerként, hanem társ forgatókönyvíróként is jegyzi. 2023-ban mutatják be, Petőfi születésének 200. évfordulóján.

Eközben Kásler Miklós a Hunyadi film szereplőválogatásán is rajta tartja a szemét.