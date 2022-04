Volodimir Klicsko a Válasznak: Bucsa az orosz elnök világos üzenete volt, és ha bárki félrenéz, annak vér tapad a kezéhez

Volodimir Klicsko egykori bokszvilágbajnok szerint érezhető, hogy Magyarországot továbbra is lojalitás köti Oroszországhoz, derül ki a Válasz Online interjújából. A lap rákérdezett arra is, mit szól hozzá, hogy Orbán Viktor nem ítélte el egyből a bucsai mészárlást, amire azt válaszolta:

„Mégis mit gondol, ki tehette? Ki szállt itt meg kit? Talán mi önmagunkat? Mi gyilkoltuk volna tömegével a saját lakosainkat, hogy aztán ország-világnak mutogassuk, mást hibáztatva? Bucsa az orosz elnök világos üzenete volt, mi, ukránok pedig több mint 50 napja az agressziójának áldozatai vagyunk. Ha bárki félrenéz, és eljátssza, hogy nem lát semmit, maga is passzív hadviselővé válik, és vér tapad a kezéhez.”

Volodimir Klicsko Fotó: MARKUS SCHREIBER/AFP

Klicsko maga is járt a bucsai tömegsíroknál, szerinte az oroszok „speciális hadművelete” nem áll másból, mint ukránok meggyilkolásából. A tapasztalatairól így beszélt:



„A halálnak csendje volt. Fiatalok hevertek az utcákon, egy család autóján tank hajtott át, a végtagok még a kocsiban. (...) Nem akarok mindent felidézni abból, amit láttam, de a bűnökre bizonyítékok vannak. Azok a képek, az a szag… Totális pusztítás. Nem emberi dolgok ezek, hanem a gonosz képei. Bárhol felbukkanhatnak. Azt gondolják, önökhöz nem érhet el? Meglehet, tévednek.”



Bár jelenleg inkább diplomáciai téren próbál segíteni Ukrajnának, továbbra is kész harcolni. Továbbra is azt kéri, minden módon támogassák a magyarok az ukránok harcát: „Álljanak a mi oldalunkra, és mi is az önökére fogunk! És higgyenek nekem: minden támogatást vissza fogunk adni! Többszörösen. Csak segítsenek befejezni a háborút – mert önöket is védjük attól a gonosztól, amely az országunkra tört!”