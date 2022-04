Az Egyesült Államok újabb 800 millió dollár értékű támogatást nyújt Ukrajnának

"Az új, 800 millió dollár értékű segélycsomag nehéztüzérségi fegyvereket, tucatnyi tarackot, 144 ezer lőszert és harcászati drónokat tartalmaz majd" – mondta Biden a csütörtöki sajtótájékoztatóján.

“Jelenleg kritikus időszak előtt állunk, az orosz erők előkészítik a terepet a háború következő szakaszához” - mondta. “Az Egyesült Államok és szövetségesei a lehető leggyorsabban haladnak annak érdekében, hogy továbbra is elláthassák Ukrajnát azokkal a felszerelésekkel, amikre a haderőinek szükségük van.”

Az Egyesült Államok a múlt héten is 800 millió dollár értékű támogatást jelentett be Ukrajnának, ami tüzérségi rendszereket, lövedékeket, páncélozott szállítójárműveket és pilóta nélküli partvédelmi hajókat tartalmazott. A korábbi támogatásokkal együtt az újabb csomaggal az USA a háború kezdete óta már 3,4 milliárd dollár értékben nyújtott hadisegélyt Ukrajnának.

Biden szerint a kijevi csata „történelmi győzelem” az ukránok számára, ami példátlan amerikai és nemzetközi segítséggel valósult meg. “Most fel kell gyorsítanunk ezt a segélycsomagot, hogy felkészítsük Ukrajnát Oroszország újabb offenzívájára, ami ugyan földrajzilag korlátozottabb, de ugyanolyan brutális lesz, mint az eddigiek” - mondta.

Az Egyesült Államok emellett kitiltja az oroszokhoz köthető hajókat az amerikai kikötőkből, ami „egy újabb kritikus lépés annak érdekében, hogy megtagadjuk Oroszországtól a nemzetközi gazdasági rendszer előnyeit, amit korábban annyira élveztek."

Az amerikai elnök szerint kérdéses, hogy Mariupol az oroszok kezére került. “Egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy Mariupol teljesen elesett.” Biden Vlagyimir Putyin orosz elnök mai kijelentésére reagált, mely szerint Oroszország győzelmet aratott Mariupolban, és a várost csaknem két hónapos ostrom után „felszabadultnak” nyilvánította. Annak ellenére mondta ezt, hogy védők százai még mindig az Azovstal acélgyárban tartózkodnak.

Az amerikai elnök felszólította Putyint, hogy engedje be a humanitárius segélyt Mariupolba, illetve engedjen szabad elvonulást az acélgyárban rekedteknek. (via The Guardian 1, 2, 3)