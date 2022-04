Johnson szerint reális forgatókönyv az orosz győzelem

„Putyinnak hatalmas hadserege van. De nehéz helyzetbe került, mert katasztrofális baklövést követett el” - mondta Boris Johnson brit miniszterelnök, aki kiszámíthatatlannak látja, merre alakul az ukrajnai háború.

Szerinte Putyin egyetlen lehetősége, ha elsősorban a tüzérségre támaszkodva folytatja az ukránok felőrlését, márpedig nagyon közel került ahhoz, hogy Mariupolnál szárazföldi összeköttetést biztosítson a Krím és Ukrajna belső részei közt.

Boris Johnson Indiában Fotó: POOL/REUTERS

Johnson elképzelhetőnek tartja az orosz győzelmet, és azt is, hogy akár jövő év végéig tartson a háború, de közben méltatta az ukránok „hihetetlen hősiességét” és harci kedvét is.

Azt mondta, bármilyen katonai fölénybe kerüljenek is az oroszok, és bármeddig is húzódjon a háború, Putyin nem lesz képes meghódítani az ukrán nép lelkét. Szerinte további gazdasági szankciókra van szükség Oroszországgal szemben, és meg kell vizsgálni az újabb katonai segítségnyújtás lehetőségét is.

Johnson minderről Új-Delhiben beszélt, miután találkozott Narendra Modi indiai miniszterelnökkel. Elmondása szerint Modi nagyon keményen fogalmazott a bucsai mészárlással kapcsolatban, és többször latba vetette moszkvai befolyását Putyin megállítása érdekében. Johnson szerint India azt akarja, hogy az oroszok vonuljanak ki Ukrajnából. (BBC, Guardian)