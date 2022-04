A Gazprombank egyik alelnöke csatlakozott az ukrán területvédelmi erőkhöz

Március 2-án elhagyta Oroszországot, most pedig fegyvert is fogna Ukrajna védelmében Igor Volobujev, aki távozásakor az orosz állami gázkereskedő Gazprom bankja, a Gazprombank alelnöke volt. Az Insidernek adott interjújából kiderült, hogy Volobujev Ukrajnában csatlakozott a kijevi területvédelmi erőkhöz, és fegyverrel szállt szembe a szülőhazáját lerohanó orosz hadsereggel.

Mint mondta, az orosz invázió után pár napon belül "úgy döntöttem, hogy nem vagyok képes többé Oroszországban élni". Volobujev Ahtirkából származik, a Szumi megyei település egyből a háború első napjaiban a frontvonalba került, itt követték el az oroszok az egyik első háborús bűncselekményüket, amikor kazettás bombát lőttek egy óvóhelyként használt óvodára, több polgárral végezve.

Hogy miért fordított hátat Oroszországnak és biztos megélhetésének? "Emberek, akiket gyerekkorom óta ismerek, azt mondták, hogy szégyellnek. Tudja, mint mondtak nekem? Hogy soha meg ne hallják, hogy Ahtirkában vagyok, vagy hogy ukránnak nevezem magam. Hát összecsomagoltam a dolgaimat, és március 2-án kirepültem Oroszországból", mondta. Isztambul és Riga érintésével érkezett Kijevbe, ahol most csatlakozott az ukrán területvédelemhez, hogy fegyverrel is harcoljon hazájáért az oroszok ellen, akik "megölték az apámat, megölték az ismerőseimet, közeli barátaimat. Apám egy hónapig élt egy hideg pincében".

A háború "bűncselekmény, nemzetközi bűncselekmény", amiért szerinte nem csupán Putyin és az orosz állam, hanem "végső soron az oroszok is felelősek, mert itt nem Putyin öl ukránokat, nem Putyin rabol el vécéket, nem Putyin erőszakol nőket. Ezek orosz emberek" - mondta, hozzátéve, hogy bár ő maga ukrán nemzetiségű, magát is felelősnek tartja a történtekért. "Szégyellem magam, és egész életemben vezekelni fogok ezért".

Volobujev ezzel az orosz-ukrán gázháborúban játszott szerepére utalt. Mint mondta, összesen 33 évet dolgozott a gázipari cégnél, az utolsó 16-ot a Gazprombanknál. Elmondása szerint azért tartja magát felelősnek, mert a cég dolgozójaként ő is részese volt annak a propagandaműveletnek, melynek eredményeként a Gazprom sikerrel feketítette be Ukrajnát az európai vásárlók előtt, ezért eshetett 2021-re 41 millió köbméterre a tíz évvel korábbi 104 millióról az Ukrajnán keresztül szállított gáz mennyisége - Ukrajna egyik legnagyobb bevételi forrása a gáztranzitdíj, ami a szállított gáz mennyiségétől függ.

Volobujevet az Insider egykori kollégája, Vlagyiszlav Avajev haláláról is kérdezték. Avajevet április 18-án találták holtan belülről zárt otthonában. Felesége és 13 éves kisebbik lányát is holtan találták mellette, mindhármukkal lőtt sebek végeztek, a gyilkos fegyver Avajev közelében hevert. Volobujev azonban nem hisz a látszatban, vagyis abban, hogy Avajev végzett családjával, majd magával. "Nehéz elhinnem, hogy Avajev agyonlőtte a 13 éves lányát, a feleségét, majd öngyilkos lett. Szerintem ez megrendezett jelenet. Szerintem megölték" - mondta. (Via Mediazone, Liga)