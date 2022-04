A választás után szinte teljesen felszívódtak a magyar politikai költések a Facebookról

Három éve lehet követni, ki mennyi pénzt költ el a Facebookon politikai hirdetésre, és kik a legnagyobb hirdetők Magyarországon, vagy hogy egyáltalán mi számít politikai hirdetésnek.

Az év elején bemutattuk, hogy a politikai oldalakhoz köthető hirdetők összesen mennyit költöttek a Facebookon.

A kampány utolsó hetén megint rekordsok pénzt szórtak el, messze a legtöbbet a kormányoldal, a választás utáni héten viszont óriási volt a visszaesés.

Most azt nézzük meg, hogy az azóta eltelt két hétben volt-e érdemleges politikai hirdetés a Facebookon.

A választás után a kampány előtti szintre, 75-90 százalékkal csökkent minden Facebook-oldal hirdetése. Akkor azt írtuk, hogy lehet, hogy a következő héten ennél is nagyobb visszaesésre számíthatunk, hiszen ezek között lehetnek olyan összegek, amik csak átcsúsztak a választás utáni napokra is. Így is lett, az utóbbi két hétben (16. és 17. hét) semelyik oldalra sem költöttek 800 ezer forintot sem, főleg a Fideszhez köthető oldalak húzták be a féket:

A hirdetőknél ugyanez látható, a kampány idején egymilliárd forint fölött hirdetett Megafon teljesen el is tűnt:

Így aztán az all time-költések is alig változtak bármit:

Összességében jóval többet költött a kormányoldal, mint mindenki más, 4,5 milliárd forintot költöttek el, míg az ellenzék a három év alatt majdnem 2,6 milliárdot.

Az alábbi ábrán látható, mennyire a kampányról szólnak a facebookos költések, a pártpolitikaiak mellett még az NGO-ké is.

Ehhez képest az Állami Számvevőszék már korábban arra jutott, hogy ők csak azt ellenőrizhetik, amivel a jelöltek elszámolnak, ráadásul a közösségi médiában megjelenő hirdetések nem számítanak politikai hirdetésnek (holott maga a Facebook is azt állítja, hogy azok). Az ÁSZ szerint rég jelezték, hogy változtatni kellene a szabályokon, de erre „egyetlen párt vagy civil szervezet sem reagált”.

Az ellenzék 4,5, a fideszes oldal 4,6 millióból hozta le a legutóbbi hetet, pedig még a választás utáni héten is 40, illetve 90 millió volt ez a szám, ami már szintén töredéke volt a kampányfinis költésének.

A kampányköltések adatai egy helyen a 444 választási mellékletében.

Ki lő rám?

Nemrég a Lakmusz írt arról, hogy a Who Targets Me kiegészítőjével meg lehet nézni, hogy a politikai szereplők mi alapján célozzák a Facebook-felhasználót. Akinek Chrome böngészője van, itt tudja telepíteni, aki Firefoxot használ, az pedig itt, és pár nap múlva részletes adatokat kaphat.