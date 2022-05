Strasbourgban perelik a magyar államot a kis benzinkutak az árstop miatt

Csoportos pert indítanak a kis benzinkutak a magyar állam ellen az üzemanyagok hatósági árazása miatt, írja a Szabad Európa.

„Jövő héten alkotmányjogi panasszal élünk és ezzel párhuzamosan eljárást indítunk a magyar állammal szemben Strasbourgban az Emberi Jogok Európai Bíróságánál” – mondta a lapnak Karsai Dániel ügyvéd. Eddig közel ötven benzinkutas csatlakozott a csoportos perhez, ők többségükben családi vállalkozásban üzemeltetnek kutakat.

Az ügyvéd szerint a benzinkutaknak minden egyes eladott liter üzemanyagon veszteségük képződik, ami sérti a jogos várományukat és a tulajdonjogukat. Azt mondta, a literenkénti húszforintos állami támogatás sem fedezi a veszteségeiket.

A lap azt írja, a kormány intézkedése sértheti továbbá az emberi jogok európai egyezményének a tulajdon védelméhez fűződő jogokat védő előírásait is. Valamint sértheti a tulajdonjogon belül a rendelkezési jogot az intézkedésnek azon része, mely szerint az üzemanyag-értékesítők kötelesek működtetni a kutakat veszteség árán is, és az az eleme is, mely szerint szünetelés esetén versenytársaik veszik át a kutak üzemeltetését.

A Szabad Európa több családi vállalkozót is megszólaltatott. Egyikük elmondta, hogy cégként rájuk nem vonatkoznak a rezsiszabályok, ők kénytelenek a piaci árat fizetni az áramért, ami több mint a duplájára emelkedett. Sok kútnál tíz literes limitet szabnak a tankoló autók számára, a vásárlók elégedetlensége is rajtuk csattan. A szlovák határ közelében fekvő benzinkutakra pedig özönlenek a szlovák autók, hiszen Szlovákiában átszámítva 660 forintba kerül egy liter benzin, megéri átjönni tankolni. Volt olyan nyilatkozó, aki már eladta a kútját, és olyan is, aki csak azért nem, mert nincs rá vevő.