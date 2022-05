Bécs öt év alatt 1,29 milliárd eurót fektet be, hogy függetlenné válhasson a földgáztól

Bécs energiaszolgáltatója, a Wien Energie 2027-ig 1,29 milliárd eurót fektet be projektekbe, hogy függetlenné válhasson a földgáztól; földhőben, hőszivattyúkban, nap- és szélenergiában látják a jövőt – közölte Bécs Város Külképviseleti Irodája.

Bécs jó időben Illusztráció: Stadtwienmarketing/Christian Fürthner

Michael Strebl, a Wien Energie ügyvezető tanácsának elnöke azt mondta: a következő években átalakítják Bécs energiaellátását, minden egyes euró, amit felhasználnak, hosszú távon függetlenséget, klímavédelmet és árstabilitást hoz a bécsieknek.

A közlemény szerint

625 millió eurót hőtermeléssel kapcsolatos projektekbe, 334 milliót a megújuló áramtermelés további kiépítésére, 160 milliót digitalizációra, e-mobilitásra és telekommunikációra, 90 milliót a környezetbarát hűtésre, és 90 millió eurót az ellátás biztonságának további fejlesztésére fordítanak.

A Wien Energie a napenergia hasznosításában látja a legnagyobb fejlődési potenciált: 400 projektet vizsgálnak, amik összteljesítménye 600 megawatt. Ezek között vannak tetőre telepített napelemrendszerek és 10 megawattos projektek is a város vonzáskörzetében. A cél az, hogy 2022-ben a telepített napelemek terén átlépjék a 100 megawattos álomhatárt. A Wien Energie 320 naperőművet és napelemrendszert üzemeltet Bécsben és környékén, ezek összteljesítménye 85 megawatt – írják.

Birka füvet legel egy hollandiai napelemparkban. Illusztráció: Mischa Keijser/Cultura Creative via AFP

A cég 2021-ben 150 százalékkal növelte a napenergia segítségével előállított áram mennyiségét. A távhőnek is kulcsszerepet szánnak a város dekarbonizációjában, 2040-re Bécs hőigényének 56 százalékát távhő segítségével szeretnék fedezni. A hőtermelés terén is az alternatív megoldásokban (a földhő és a környezeti hő felhasználásában) látják a jövőt. 2021-ben az előállított távhő 23,6 százaléka már megújuló forrásból származott, és 15 ezer lakást meg 120 vállalati ügyfelet kötöttek rá a távhőhálózatra.

A Wien Energie szerint a kutatás és a zöld megoldások középpontjában most a hidrogén áll. Idén kezdik el az első elektrolízisüzem építését, és átalakítják a donaustadti erőmű egyik gázturbináját is, hogy kísérleti jelleggel zöldhidrogént keverhessenek a gázhoz. Kutatják a zöld gázok és a hulladékból keletkező anyagok lehetséges hasznosítását is, illetve a különböző tárolási technológiákat – közölte Bécs Város Külképviseleti Irodája. (MTI)