Terményt és mezőgazdasági gépeket fosztogatnak az oroszok az elfoglalt területeken

A CNN helyszíni tudósítóinak többen is beszámoltak arról, hogy az oroszok által elfoglalt területeken mezőgazdasági gépeket lopnak el és élelmiszerraktárakat fosztanak ki a támadó orosz hadsereg katonái. A helyiek elmondása szerint ez a jelenség felgyorsult azóta, hogy délen, Herszon és Zaporizzsja elfoglalt területein megpróbálják megszilárdítani a hatalmukat az orosz támadók. Mindez újabb problémát okoz az amúgy is borzalmas állapotban lévő ukrán mezőgazdaságnak. A háború mezőgazdasági hatásairól a világ legnagyobb kukoricaexportőrének számító országban már korábban is írtunk.

Ukrán katona a repceföld határában. Fotó: DIMITAR DILKOFF/AFP

A cikk konkrétumokról is ír: a védelmi minisztérium közlése szerint az orosz katonák már 400 ezer tonna gabonát loptak el az invázió kezdete óta. Oleg Nivievszki, a kijevi Közgazdasági Iskola agrárszakértője szerint februárban még hatmillió tonna búza és 15 millió tonna kukorica állt készen pont azokban a déli régiókban felhalmozva, amelyeket azóta elfoglalt az orosz haderő. Pontos beszámolók vannak arról is, hogy egy Herszonhoz közeli, Mala Lepetikha nevű falu magtárából krími rendszámú teherautókkal 1500 tonna gabonát vittek el a már korábban elfoglalt félszigetre. Hasonló eset történt Melitopolban is, ahol a putyini agresszió jelképévé vált Z-jellel díszített teherautók fuvarozták el a gabonát.

Nem csak ipari tárolókat és üzemeket fosztogatnak az orosz katonák. Ivan Fedorov, Melitopol polgármestere azt mondta a CNN-nek, hogy a házakat is végigjárják, és a felhalmozott búzán és kukoricán túl magukat a mezőgazdasági gépeket is elviszik. Több esetben előfordult, hogy olyan modern gépeket loptak el, amelyeket a tulajdonosaik távolról is vezérelhetnek, így meg tudják akadályozni, hogy munkára fogják őket.

Mykola Solszkij agrárminiszter szerint is megnőtt a lopások száma ezekben a régiókban. Szerinte az oroszok továbbértékesíthetik az így megszerzett gabonát, amelyből akár exportra is kínálhatnak.