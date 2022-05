A Miniszterelnökség főosztályvezetője is gyanúsított a pályázatos vesztegetési ügyben

Egy olyan miniszterelnökségi vezetőt tartóztattak le, aki éppen a korrupció miatt visszatartott uniós forrásokkal kapcsolatos munkát végzett, írja a 24.hu.

A lap az ügyészség indítványa alapján ír arról, hogy a miniszterelnökségi főosztályvezető kenőpénzért cserébe ígérte, hogy az elutasított pályázatok felülvizsgálata kedvezően alakulhat majd. A cikk szerint a tisztviselő 2016 elején került a Miniszterelnökség Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárságának állományába, ahol aztán az RRF Terv Végrehajtásáért és Fejlesztéspolitikai Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságára került, Leveleki Zsolt helyettes államtitkár alá.

Az RRF az az uniós helyreállítási alap, melyet éppen nem kapunk meg Brüsszeltől, mivel a Bizottság nem elégedett a magyar korrupciós környezettel.

A kormányinfón korábban Gulyás Gergely miniszter is elismerte, hogy tárcája egyik munkatársa is érintett a büntetőügyben, de Gulyás osztályvezetőről és kisebb csalásokról beszélt. Ugyanakkor a 24.hu által megismert ügyészségi indítvány szerint több száz millió forintos, bizonyos esetekben az egymilliárd forintot is megközelítő vissza nem térítendő támogatásokra benyújtott pályázatokat csalhattak el a gyanúsítottak. Ezért volt hogy a pályázati összeg egy százalékát, de volt, hogy többet kellett visszaosztani a minisztériumi alkalmazottaknak.

Az ügyészség szerint a Pénzügyminisztérium munkatársai kenőpénzért cserébe segítettek a sikeres pályázásban, illetve az eredményes ellenőrzésekben, ha pedig ez sem volt elég, akkor beugrott a Miniszterelnökség főosztályvezetője is. Előfordult olyan eset is, amikor a főosztályvezető elintézte, hogy a pályázó cég az általa elnyert több mint félmilliárd forintos támogatási összeget teljes egészében lehívhassa előlegként, noha korábban elutasították ezt a kérelmét.

A főosztályvezető ellen háromrendbeli vezető beosztású hivatali személy által, az előnyért hivatali kötelezettségét megszegve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása a gyanú, amiért öttől tizenöt évig terjedő szabadságvesztésre számíthat, ha elítélik.