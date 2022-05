Orbán Szijjártóra bízná a paksi bővítést és a nemzetközi energetikai ügyeket

Az új kormányban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lehet a paksi bővítés és a nemzetközi energetikai ügyek kormányzati felelőse - írja kormányközeli forrásokra hivatkozva a 24.hu. Így némileg kárpótolva érezheti magát, hiszen a külföldi hírszerzésért felelős Információs Hivatal és a külkereskedelmi cégek finanszírozását ellátó Eximbank is kikerült az ellenőrzése alól (előbbi Rogán Antalé lett).

Szijjártó Péter Pozsonyban, egy 2019-es V4 találkozón. Fotó: FATIH AKTAS/Anadolu Agency via AFP

A paksi bővítés kormányzati koordinálását illetően több verzió is felmerült, hogy melyik tárcához és melyik miniszterhez kerüljön, de Orbán Viktor végül Szijjártó Péter mellett döntött. Emellett a lap forrásai szerint az energetikai ügyek nemzetközi szintű képviselete is a feladatai közé tartozik majd, nemcsak a nemzetközi beszerzések, hanem az EU Energiaügyi Tanácsával való együttműködés, így az uniós szankciókkal kapcsolatos tárgyalások is. Szintén a külügyminisztériumhoz kerülhet a külföldi országokban jótékonysági munkát végző Hungary Helps program.



A Miniszterelnökség sajtóirodája egyelőre nem kommentálta az információt a lapnak.

Orbán Viktor pénteken jelentette be, kik lesznek a miniszterei.