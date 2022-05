Rogánhoz kerültek a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok

Pénteken derült ki az új Orbán-kormány végleges névsora, és nem sokkal később Rogán Antal minisztériuma is kiadott egy közleményt, miszerint

mostantól a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok a Miniszterelnöki Kabinetirodához tartoznak. A közlemény szerint erre azért van szükség, hogy az új kormány „megőrizze Magyarország békéjét és biztonságát”, ennek érdekében pedig „meg kell erősíteni a miniszterelnök közvetlen munkaszervezetét”.

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok közé

az Információs Hivatal (hírszerzésért felelős),

az Alkotmányvédelmi Hivatal (az elhárítási tevékenységet végzi),

a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a titkos információgyűjtésért és a leplezett eszközök alkalmazásáért felel)



és a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ tartozik (figyeli az ország nemzetbiztonsági, bűnügyi és terrorfenyegetettségi helyzetét).

A hírszerzésért felelős Információs Hivatal eddig a Szijjártó Péter-féle külügyminisztériumhoz tartozott, a másik három pedig a Pintér Sándor-féle Belügyminisztériumnál volt.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok felügyeletét Papp Károly látja majd el államtitkári rangban. Papp Károly korábban volt országos rendőrfőkapitány, mostanáig pedig a Belügyminisztérium belbiztonsági államtitkáraként dolgozott.

„A szerkezeti változás hatékonyan segíti majd a kormányfőt abban, hogy minden fórumon érvényesítse a béke és biztonság megőrzését célzó kormányzati szándékot” -írja a közlemény.

Dezső András a hvg.hu-n nemrég arról írt, hogy hónapok óta feszültség volt Rogán Antal és Pintér Sándor között. Megemlítette azt is, hogy az utóbbi időszakban Rogán ráfeküdt a nemzetbiztonsági területre, tagja lett a Nemzetbiztonsági Kabinetnek, valamint állandó meghívottja volt Nemzetbiztonsági Operatív Törzsnek is. A cikk szerint ezt a nyomulást Pintér Sándor nem nézte jó szemmel, hiszen ha a propagandaminiszter ellenőrzi a polgári szolgálatokat, „akkor fennáll a veszélye, hogy ezekre a szervekre a korábbinál nagyobb politikai nyomás nehezedne, és nagyjából a közmédia sorsára jutnának”.

Egy másik cikkben arról írt, hogy sokan ennek a konfliktusnak tudják be a Schadl-botrányt is, amikor a Pintér irányítása alatt álló Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) nem csupán a Bírósági Végrehajtói Kar elnökét, Schadl Györgyöt figyelte meg, de a belső elhárítás nyomozói rádolgoztak Völner Pál igazságügyi államtitkárra is. (A lehallgatási iratokban egyébként Rogán Antal kabinetfőnöke is előkerült, aki egy irodaházat is vett a végrehajtói kartól.) Így Orbán éppen a választási kampány előtt kirobbant Schadl-ügy miatt dönthetett úgy, hogy a Pintér alá tartozó szolgálatokat átadja Rogánnak. Viszont most Rogán egy olyan államtitkárt kapott maga mellé, aki eddig Pintérhez állt közel.