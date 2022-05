Nyugati hírszerzők szerint Putyin személyesen dönt kisebb katonai lépésekről is Donbaszban

A BBC nyugati hírszerző források alapján ír arról, hogy értesüléseik szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök és az orosz hadsereg parancsnoka, Valerij Geraszimov tábornok hoz meg olyan katonai döntéseket a donbaszi fronton, melyeket hagyományosan alacsonyabb rangú tisztek szoktak meghozni.

A név nélkül nyilatkozó forrás arról beszélt, hogy úgy tudják, Putyin és Geraszimov azon a szinten vesznek részt a taktikai döntéshozatalban, ahol rendes körülmények között ezredesek vagy dandártábornokok hoznának döntéseket. A két vezető többek között az orosz katonák mozgatásáról is dönt.

Az utóbbi időben más forrásokból is előkerült már a felvetés, hogy amióta Oroszország visszavonulni volt kénytelen Ukrajna északi részéről, illetve Kijev környékéről, azóta Putyin sokkal aktívabban involválódott a napi szintű katonai döntéshozatalban.

Felmerült az a találgatás is, hogy Geraszimov szerepe érdemben visszaszorult. Igaz, róla azt is lehetett hallani, hogy pár hete sérüléseket szenvedett, amikor a régióban járt. Ugyanakkor a most nyilatkozó nyugati hírszerző szerint Geraszimov továbbra is a helyén van, és ad parancsokat is.