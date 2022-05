Kocsis Máté külön felhívta az új titkosszolgálati miniszter figyelmét azokra a civil szervezetekre és médiafelületekre, amiktől meg kell védeni a szuverenitást

Miután Rogán Antal elmondta, hogy mit vár el az ellenőrzése alá kerülő polgári titkosszolgálatoktól, a nemzetbizottsági bizottság ülésén Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is szót kért magának, majd arról beszélt, hogy a szuverenitásvédelemre belföldön is szükség van:

„A szuverenitásvédelem nem egy Információs Hivatal, csak a Magyarország határain túllépő világ, hanem a Magyarország határain belül lévő világnak is a fontos része kell, hogy legyen. Lefordítanám magyarra, amit kissé bonyolultan most elmondtam: sajnos a politikában is fellelhetőek azok a hangok, azok a nyilatkozatok, azok a politikai megfontolások...

Azok a civil szervezetek vesznek részt a magyar belpolitikában, amely szervezeteket vagy külföldről finanszíroznak, és mégis itt fejtik ki a belpolitikai tevékenységüket, vagy azok a médiafelületek, amelyek teljesen nyilvánvalóan külföldi szolgálatban állnak, ezeknek a beazonosítása vagy legalábbis ismerete nélkülözhetetlen lesz, ha a szuverenitásvédelemről beszélünk.”



Rogán és a nemzetbiztonsági kockázat

A bizottság tagjaitól kapott kérdésekre válaszolva Rogán elmondta, hogy szerinte mi jelent nemzetbiztonsági kockázatot: „A nemzetbiztonsági kockázat azt jelenti, hogy ha valaki Magyarország érdekeit sérti, az a nemzetbiztonságot veszélyezteti. A nemzetbiztonsági kockázatot az jelenti, hogy ha valaki Magyarországot bele akarja keverni a háborúba, ennek érdekében dezinformációt terjeszt bármilyen formában, az értelemszerűen a magyar nemzetbiztonság érdekeit sérti. Ugyanez vonatkozik arra is, ha a magyar emberek egyszerű érdekeit:

fizikai biztonságát, anyagi biztonságát, energiabiztonságát veszélyeztető kérdésekben olyan tevékenységet fejt ki, ami ellentétes az ország meg az emberek érdekeivel, az a nemzetbiztonságot sérti.

És természetesen ide tartozik az is, ha valaki a szervezett bűnözést segíti bármilyen formában, az is a nemzetbiztonságot sérti.” A miniszterjelölti felvezetőjében már elmondta, hogy a titkosszolgálatoknak mostantól a „lépjenek fel a háborús propagandával” szemben.

Az ülés után a HVG újságírója megkérdezte Rogántól, hogy nemzetbiztonsági kockázatnak tekint-e például arra, ha egy újságíró leírja, hogy szerinte fegyvereket kellene Ukrajnának adni. A miniszter erre azt válaszolta, ez nem számítana háborús propagandának, ez a vélemény, amihez bárkinek joga van, de ha valaki például deep fake videót használna fel, az már kockázatnak számítana.