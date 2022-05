Hat kölyök manul, azaz pusztai macska született a Fővárosi Állat- és Növénykertben

Sikeres szaporításról számolt be a Fővárosi Állat- és Növénykert: az Ázsia szívében honos manul, azaz pusztai macskák két példánya, a nyolcéves Borsó, illetve a négyéves Bohus hat kölyköt hozott a világra, akiket nyolc hét után most először vettek kézbe, és vizsgáltak meg. A vizsgálatról - amely során megállapították a nemüket, felvették az adataikat, és chipet is kaptak - videó is készült. Azóta a látogatók is megnézhetik a kölyköket.

„A manulok Ázsia belsejében, a Kaukázustól Kínáig terjedő területen őshonosak. Az időjárás viszontagságai ellen sűrű bundával védekeznek, amely az emlősök világában az egyik legjobban hőszigetelő szőrköntösnek számít. Ez persze nem is meglepő, ha tudjuk, hogy testük egyetlen négyzetcentiméterén akár kilencezer szőrszálat is megszámlálhat az, aki kellően türelmes ehhez, és nem zavarja, hogy az állatok nem feltétlenül együttműködők (...) a faj állatkerti szaporításának természetvédelmi jelentősége is van. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége egy összehangolt tenyészprogramot is fenntart a manulok szaporítására, ennek vagyunk mi is a részesei” - olvasható a Fővárosi Állat- és Növénykert oldalán.