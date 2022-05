Hajnal Miklós szerint ha nem sikerül megállapodni a budapesti ellenzéknek, az azt üzeni, hogy nem csak veszíteni, de még győzni sem tudnak rendesen

Határozatképtelenség miatt elmaradt a Fővárosi Közgyűlés szerdára tervezett ülése a Demokratikus Koalíció, illetve a Momentum vezetése közti konfliktusok miatt. Hajnal Miklós, a Momentum országgyűlési képviselője és elnökjelöltje Facebook bejegyzésében írt a kialakult konfliktusról

"Mielőtt a részletekbe belemennénk, egy dolgot le kell szögeznem: a Momentumnak Dr. Bősz Anett személye ellen nincsen ellenvetése" - kezdi a bejegyzését Hajnal. A Momentum támogatja azt a gyakorlatot, amit a DK is követett Bősz Anett jelölésével. Eszerint ugyanis egy parlamentbe jutó képviselő helyére ugyanaz a párt jelöl, amely színeiben az adott képviselő bejutott az Országgyűlésbe.

“Magától értetődőnek gondolom, hogy ha valaki országgyűlési képviselőként a Parlamentbe kerül, akkor a helyére a pártja jelölhet. Ezt az irányelvet mi bármikor írásban is szívesen rögzítjuk. Ha pedig a DK is így tesz – és miért ne tenne így? – akkor minden vitánkat egy nap alatt megoldhatjuk” - írja.

Szerinte azért fontos ennek az elvnek a betartása, mert több olyan időközi választás is lesz a következő hónapokban, ahol a korábbi ellenzéki képviselői mandátumok megőrzése a tét. “Az önkormányzati képviselői helyekért viszont meg kell küzdeni a Fidesszel a most következő időközi választásokon. Itt fel sem merülhet, hogy megkérdőjelezzük parlamenti képviselőink utódait.“ Szerinte úgy helyes, hogy nem indítanak ellen-jelöltet olyan körzetekben, ahol nem ők a legesélyesebbek. “Mi sajnos Újbudáról nem ezeket a híreket kaptuk. Így viszont a legnyerhetőbb önkormányzati körzetekben is előállhat az a helyzet, hogy egy összellenzéki támogatású momentumos, egy DK-s és egy fideszes jelölt indul el egy egyfordulós választáson.” Ez viszont újabb Fidesz-győzelmekhez, újabb Fidesz-mandátumokhoz, és az ellenzék meggyengüléséhez fog vezetni.