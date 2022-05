"Mikor csinálunk már végre valamit" - kérdezte a texasi mészárlás után a háromszoros NBA-bajnok kosáredző

"Nem fogok kosárlabdáról beszélni, semmi se történt az elmúlt hat órában a csapattal" - kezdte kedd esti, meccs előtti sajtótájékoztatóját Steve Kerr, a Golden State Warriors háromszoros NBA-bajnok edzője, hogy aztán a nap legdrámaibb amerikai eseményére, a texasi iskolai mészárlásra reagáljon.

"Mikor teszünk már végre valamit? Elfáradtam. Belefáradtam abba, hogy a részvétemet nyilvánítsam tönkretett családoknak. Elegem van az egy perces gyásszünetekből. Elég volt. Van ötven szenátorunk, aki nem hajlandó szavazni a [fegyvervásárlők] átvilágításáról szóló törvényjavaslatról, amit a képviselőház elfogadott. És az egyetlen indokuk erre, hogy ragaszkodnak a hatalmukhoz" - mondta, majd felszólította Mitch McConnellt, a republikánus szenátusi frakció vezetőjét, hogy kérdezze meg az összes szenátorát, "előrébb helyezik e hatalomvágyukat a gyermekeink, az öregeink, a templomba járóink életénél. Mert nagyon úgy tűnik" - mondta, a keddi uvaldei mészárláson túl a múlt heti buffalói mészárlásra, illetve a Los Angeles közelében egy tajvani gyülekezet tagjai elleni támadásra, aminek egy halálos áldozata és öt sérültje volt.

Kerr régóta harcol a fegyvertartás szigorításáért, ez személyes ügye. 1984-ben édesapja gyilkosság áldozata lett. Malcolm Kerr a bejrúti Amerikai Egyetem elnöke volt, az Iszlám Dzsihád egyik terroristája lőtte agyon az elismert arab-szakértőt, aki egyébként maga is Bejrútban született és nevelkedett.

A mészárlás napján Kerr csapata a texasi Dallasban, a mészárlás helyszínétől ötszáz kilométernyire volt, a Mavericks vendégeként játszottak, ez külön apropót adott Kerrnek, hogy kosárlabda helyett személyes ügyéről beszéljen. "Tisztában vannak vele, hogy az amerikaiak 90 százaléka, párthovatartozástól függetlenül támogatja, hogy a fegyvervásárlókat előzetesen átvilágítsák? Tőszul ejtett minket ötven szenátor, akik nem hajlandók még csak szavazni se róla, hiába akarjuk ezt mi, amerikaiak. Nem szavaznak, mert ragaszkodnak a hatalmukhoz. Szánalmas" - mondta, a nyomaték kedvéért az asztalra csapva.

A sajtótájékoztató felvételét a csapat legnagyobb sztárja, Stephen Curry azzal osztotta meg, hogy "ezt is legalább annyira nézzétek, mint az esti meccset". (Via The Washington Post)