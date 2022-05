„A közgazdaságtanban nincs olyan, hogy extraprofit” – mondja a GKI Gazdaságkutató vezérigazgatója

Szerdán jelentette be Orbán Viktor, hogy több szektorban is különadót vetnek ki az "extraprofitra" szert tevő vállalatokra, míg csütörtökön Nagy Márton miniszter igyekezett megmagyarázni a kormányinfón, hogy mi is az az extraprofit.

Hogy mi is pontosan az az extraprofit, azzal kapcsolatban Nagy különféle definíciókísérletekkel is előállt, de ezek nem tűntek teljesen meggyőzőnek. A jelek szerint nem véletlenül: az RTL Klub megkérdezte a GKI Gazdaságkutató vezérigazgatóját, Molnár Lászlót, aki elmondta, hogy ilyen fogalom a közgazdaságtanban nincs.

Molnár nem érti azt sem, hogy miért pont azokat az ágazatokat különadóztatja a kormány, amelyeket: a biztosítók vagy a kiskereskedelmi láncok nyeresége például nem tér el az átlagos nemzetgazdasági átlagtól.

Az RTL tegnap kereste az érintett vállalatokat, de még senki nem reagált. Éves sajtótájékoztatót tartott azonban a Tiborcz-féle Gránit Bank vezetősége, és itt Hegedűs Éva elnök-vezérigazgató elmondta, hogy nem számoltak előzetesen ezzel az adóval, és nem is örülnek neki.