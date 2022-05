Újra megtámadná Kijevet az orosz hadsereg, ha végzett keleten

A Kreml egy második támadást fontolgathat az ukrán főváros ellen azután, hogy elfoglalták az egész Donbasz régiót - írja a Meduza nevű független orosz lap. A lap forrásai szerint a keleti előrenyomulás és az a meggyőződés, hogy Moszkva képes tovább kitartani a háborúban, mint Ukrajna, újjáélesztette a reményt Putyin köreiben, hogy még az év vége előtt elfoglalják Kijevet.

Papok imádkoznak a bucsai Szent András templom kertjében feltárt tömegsírban az áldozatok maradványai felett. Az orosz hadsereg kivonulása után több száz lemészárolt polgár holttestére bukkantak a Kijevhez közeli kisvárosban, köztük olyanokéra is, akiknek hátra kötözték a kezét, mielőtt agyonlőtték őket. Fotó: RONALDO SCHEMIDT/AFP

A Meduza cikkében három, a Kremlhez közel álló forrás is arról számolt be, hogy az orosz vezetésnek van egy „minimális” és egy „maximális” küszöbértéke arra vonatkozóan, hogy mi számít számukra a háború eredményesnek nyilvánításához.



A minimumfeltétel a Donbász régió teljes elfoglalása lenne, amit az orosz csapatok már majdnem teljesítettek. A legfrissebb becslések szerint az ukrán kormány a luhanszki régiónak mindössze öt százalékát, a donyecki régiónak pedig kevesebb mint a felét tartja továbbra is ellenőrzése alatt.

Füst- és porfelhő Szeverodoneck városa fölött. A legkeletibb, még ukrán kézen lévő várost napok óta folyamatosan bombázzák az oroszok. Fotó: ARIS MESSINIS/AFP

A Kreml maximális célja viszont továbbra is Kijev elfoglalása. Az első orosz támadás az ukrán főváros ellen még márciusban összeomlott, ami után az orosz csapatok kivonultak. A legfelsőbb orosz vezetés a lap szerint nem mondott le erről a célról.



„A végén bedaráljuk őket. Valószínűleg őszre vége lesz az egésznek” - mondta az egyik forrás a Meduzának. Ez a vélekedés a kormányzó párt vezetésében is. Több politikusuk is rendszeresen ellátogat a Kelet-Ukrajnában elfoglalt területekre és nagy önbizalommal készítik elő a különböző népszavazásokat, amelyek alapot adhatnának az orosz vezetés szerint a tartós annexióra is.

Vlagyimir Putyin és támogatói Moszkvában. Fotó: VLADIMIR ASTAPKOVICH/Sputnik via AFP

Oroszország katonai vezetői arra számíthatnak, hogy a fővárost nem lehet „kevés vérontással elfoglalni”, vagyis egy esetleges második offenzívához több csapatra lenne szükségük. Elképzelhető, hogy ehhez szükség lesz arra hadköteles férfiakat tömegesen vezényeljenek Ukrajnába. „Eddig főleg szerződéses katonák harcolnak. Elég van belőlük egy viszonylag lassú előrenyomuláshoz. De használhatnak sorkatonákat is, ha gyorsabban kell haladni” - mondta egy Kremlhez közel álló forrás a Meduzának. Ugyanakkor általános mozgósításra nem kell számítani, hisz egy ilyen nyílt eszkaláció alááshatja Putyin támogatását.

Az orosz vezetés önbizalmát más is fűti. „Európa előbb-utóbb megunja a segítségnyújtást Ukrajnának. Közelebb az őszhöz, tárgyalniuk kell majd Oroszországgal a gázról és az olajról, mielőtt beköszönt a hideg évszak” - fogalmazott neve elhallgatását kérve a férfi.

